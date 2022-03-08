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Роскошный 5-звездочный курорт недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет. Расположен в Лаяне, Чернгталай, в 20 минутах от международного аэропорта Пхукета. В курортном отеле есть 2 ресторана и бар на вершине холма с потрясающим видом на закат над Андаманским морем, 2 открытых бассейна и спа-салон с полным спектром услуг. К услугам гостей бесплатный завтрак по меню и «шведский стол», а также бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных местах, самостоятельная парковка и трансфер до пляжа Лаян и местного торгового района. Кроме того, на территории отеля есть фитнес-центр, библиотека и услуги консьержа. Все 95 люксов и вилл с бассейном оснащены кондиционерами, в них есть глубокие ванны для купания и диваны-кровати. В стандартную комплектацию входят гостиные и обеденные зоны, а также ЖК-телевизоры со спутниковыми каналами, DVD-плеер и мини-бар. Постельные принадлежности включают постельное белье премиум-класса и постельное белье; В ванных комнатах есть отдельные ванны и душевые с тропическим душем. В ванных комнатах также есть халаты, тапочки и дизайнерские туалетные принадлежности. Кроме того, в номерах есть бесплатная бутилированная вода и кофеварка / чайник. Уборка производится ежедневно.