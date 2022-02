Отель Dusit Thani Laguna Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 13 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Dusit Thani Laguna Phuket в приоритетном порядке, и Отель Dusit Thani Laguna Phuket будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Делюкс с видом на море с кроватью размера «king-size» 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Делюкс с видом на море с двумя односпальными кроватями 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Коврик для йоги СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Этот полностью интегрированный курортный отель отличается от других отелей такого типа благодаря фантастическому расположению, непревзойденным условиям проживания и гостеприимному персоналу. Отель расположен в красивом ландшафтном саду. Все 254 со вкусом оформленных номера окрашены в яркие, энергичные оттенки и оснащены современным оборудованием, отдельными балконами и специальными ортопедическими кроватями для обеспечения хорошего сна. Для гостей, которые предпочитают активный образ жизни, отдых в отеле Dusit Thani Laguna Phuket отлично подойдет. Парусный спорт, подводное плавание с аквалангом, гребля на каноэ, теннис, гольф и тренировки - выбор безграничен. Для тех, кто предпочитает более расслабляющий маршрут, спа-центр Angsana отеля предлагает полный спектр спа-процедур в традиционном и западном стиле и процедур в тайских павильонах под открытым небом с восхитительным видом на безмятежный бассейн с лотосами. Удивительный пляжный ресторан и паб Casuarina Beach - идеальное место, чтобы насладиться прекрасным закатом, с уникальным интерьером ресторана, состоящим из ковров ручной работы, ламп индивидуального дизайна и мебели в тайском стиле. Casuarina Beach Restaurant & Pub обещает вам самый свежий улов дня, приготовленный так, как вам нравится. Неподалеку находятся Ват Пхра Тонг и Талангский музей. Местные закусочные также являются отличным вариантом, так как отель Dusit Thani Laguna Phuket окружен множеством местных ресторанов, многие из которых специализируются на свежих и удивительно дешевых морепродуктах.

Удобства / Особенности Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

