Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Anantara Layan Phuket Resort de manière prioritaire, et Anantara Layan Phuket Resort percevra directement le paiement de votre part.

Retirez-vous sur une île paradisiaque où la colline luxuriante surplombe la plage poudreuse. Cachez-vous dans des villas de luxe avec piscine pour deux ou des résidences tentaculaires pour les familles. À l'Anantara Layan Phuket Resort, nous vous invitons à vous engager ou à vous détendre dans l'un des meilleurs hôtels de luxe de Phuket. Régalez-vous dans une chapelle à flanc de falaise surplombant l'océan. Maîtrisez l'art du Muay Thai. Soumettez-vous à des massages de guérison au spa Anantara. À seulement 20 minutes de l'aéroport international de Phuket, des excursions vers les sites célèbres d'Andaman sont facilement disponibles.

Commodités / caractéristiques Piscine privée*

Système audio Bose*

Satellite et Apple TV avec écran LED

Téléphone IDD avec messagerie vocale

Penderie

Peignoirs, chaussons et sèche-cheveux

Bar dans la villa, cave à vin, machine Nespresso et nécessaire à thé

Accès Internet haut débit

Tapis de yoga *

Coffre-fort dans la villa

Bureau

Menu d'oreillers

Méridienne d'intérieur*

Articles de toilette de luxe

Terrasse en bois franc avec amplement d'espace pour la détente

Douche pluie intérieure, douche extérieure ou baignoire surdimensionnée

Articles de toilette de luxe

Eau potable gratuite

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 5.0 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Anantara Layan Phuket Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Anantara Layan Phuket Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇦🇹 Alexander Erhard Arrivé le 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa Positifs Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. Négatifs The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.