PHUKET TEST & GO

2Home Resort - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4
оценка с
4
Обновление February 23, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Если вы турист или путешествуете по делам, 2Home Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Тренировочный лагерь Тайгер Муай Тай и ММА, Поля для гольфа Пхукета, Клиника Нафат. 2Home Resort также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди прочих удобств отеля - автостоянка, обслуживание номеров, семейный номер, ресторан, место для курения. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть кондиционер, балкон / терраса, телевизор, спутниковое / кабельное телевидение, DVD / CD-плеер, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна, сада. 2Home Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

20/13 Moo.5 Soi Ta-ied, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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