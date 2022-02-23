2Home Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Если вы турист или путешествуете по делам, 2Home Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Тренировочный лагерь Тайгер Муай Тай и ММА, Поля для гольфа Пхукета, Клиника Нафат. 2Home Resort также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди прочих удобств отеля - автостоянка, обслуживание номеров, семейный номер, ресторан, место для курения. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть кондиционер, балкон / терраса, телевизор, спутниковое / кабельное телевидение, DVD / CD-плеер, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна, сада. 2Home Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.