Отель Baba House Phuket - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Baba House Phuket удобно расположен в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей города Пхукет. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Центр города находится всего в 4,5 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Baba House Phuket Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Baba House Phuket Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.