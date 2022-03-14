PHUKET TEST & GO

Отель Baba House Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
431
Обновление March 14, 2022
Baba House Phuket Hotel - Image 0
Baba House Phuket Hotel - Image 1
Baba House Phuket Hotel - Image 2
Baba House Phuket Hotel - Image 3
Baba House Phuket Hotel - Image 4
Baba House Phuket Hotel - Image 5
+12 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
REFUND POLICY

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Hotel Refund Policy

All Reservations are Non-Refundable. All amendment and date modification must contact Baba House Hotel 7-DAY prior to check in date.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 2 Children, 1 Infant
Делюкс с видом на бассейн 40
฿4,400 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Фитнес разрешен
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Плавательный бассейн
  • Рабочая среда

Отель Baba House Phuket удобно расположен в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей города Пхукет. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Центр города находится всего в 4,5 км, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Baba House Phuket Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Baba House Phuket Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Baba House Phuket , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Baba House Phuket
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

33/28 M2 Thep Anusorn Road, Wichit, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah, Пхукет
8.4
рейтинг с
59 отзывы
Из ฿-1
Недавний Пхукет Суанлуанг
7.5
рейтинг с
27 отзывы
Из ฿-1
Seabed Grand Hotel Пхукет
8.7
рейтинг с
155 отзывы
Из ฿-1
Блю Отель
8.3
рейтинг с
148 отзывы
Из ฿-1
Cocoville Phuket Resort 3 звезд
8.9
рейтинг с
207 отзывы
Из ฿-1
Коко Ретрит Пхукет Резорт и Спа
8.4
рейтинг с
62 отзывы
Из ฿-1
ПРАЙМ ТАУН - Posh & Port Hotel PHUKET
8.2
рейтинг с
407 отзывы
Из ฿-1
Дом звуковой галереи
9.1
рейтинг с
16 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU