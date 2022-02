2Home Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Que vous soyez un touriste ou que vous voyagiez pour affaires, 2Home Resort est un excellent choix d'hébergement lors de votre visite à Phuket. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent sortir, Tiger Muay Thai et MMA Training Camp, Phuket Golf Courses, Naphat Clinic ne sont que quelques-unes des attractions offertes aux visiteurs. 2Home Resort propose également de nombreuses installations pour enrichir votre séjour à Phuket. Pour ne citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, il y a un parking, un service de chambre, une chambre familiale, un restaurant, un espace fumeur. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres sont équipées de climatisation, balcon/terrasse, télévision, télévision par câble/satellite, lecteur DVD/CD, permettant aux clients de se ressourcer après une longue journée. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante de la piscine extérieure, du jardin. 2Home Resort est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

