ทูโฮม รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

ไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว 2Home Resort เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่พักเมื่อมาเยือนภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ ไทเกอร์ มวยไทย และ เอ็มเอ็มเอ เทรนนิ่ง แคมป์, สนามกอล์ฟภูเก็ต, ณภัทรคลินิก อีกด้วย ทูโฮม รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ได้แก่ ที่จอดรถ รูมเซอร์วิส ห้องสำหรับครอบครัว ร้านอาหาร พื้นที่สูบบุหรี่ สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ ห้องพักบางห้องมีเครื่องปรับอากาศ ระเบียง/ชานเรือน โทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม/เคเบิล เครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม ได้ตลอดทั้งวัน ทูโฮม รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

