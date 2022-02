2Home Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Of u nu een toerist bent of op zakenreis bent, 2Home Resort is een geweldige keuze voor accommodatie wanneer u Phuket bezoekt. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Voor degenen die er op uit willen gaan, zijn Tiger Muay Thai en MMA Training Camp, Phuket Golf Courses, Naphat Clinic slechts enkele van de attracties die beschikbaar zijn voor bezoekers. 2Home Resort biedt tevens vele faciliteiten om uw verblijf in Phuket zo aangenaam mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn parkeerplaats, roomservice, familiekamer, restaurant, rookgedeelte. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. Sommige kamers zijn voorzien van airconditioning, balkon/terras, televisie, satelliet-/kabeltelevisie, dvd/cd-speler, zodat gasten kunnen opladen na een lange dag. U kunt de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van de tuin, zwembad (buiten). 2Home Resort is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

