Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah, Пхукет в приоритетном порядке, и Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah, Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.
Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket is no longer operating as an SANDBOX.
We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ's by clicking HERE.
Отель Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket расположен в районе города Пхукет. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отель находится в 0,5 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка и почтовые услуги. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и швейный набор, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, детский бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.