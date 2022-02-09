PHUKET TEST & GO

Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
59
Обновление February 9, 2022
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Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket is no longer operating as an SANDBOX.

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Отель Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket расположен в районе города Пхукет. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отель находится в 0,5 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка и почтовые услуги. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало и швейный набор, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, детский бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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Адрес / Карта

88/99 Moo 2, Chao Fah West Road, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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