PHUKET TEST & GO

Блю Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
148
Обновление February 8, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Блю Отель в приоритетном порядке, и Блю Отель будет получать оплату напрямую от вас.

The Blue Hotel, построенный в 2015 году, станет отличным дополнением к Пхукету и прекрасным выбором среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Blue делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, услуги такси, круглосуточную стойку регистрации. Зайдите в один из 40 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, диван, которые есть в некоторых номерах. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, открытый бассейн, солярий, сад, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в The Blue Hotel.

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Счет
3.8/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇳🇿Philip Lee Marshall

Проверено на 16/08/2021
Прибыл 08/01/2021
3.8 Deluxe Double Room
Положительные     
  • Very nice hotel excellent service right from the start very professional

Top marks for the total Sandbox program , this hotel was excellent very professional system and program

Адрес / Карта

99 Soi Ta-iad, Moo4, Chalong, Chalong, Phuket, Thailand, 83000

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