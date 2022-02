Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Blue Hotel, построенный в 2015 году, станет отличным дополнением к Пхукету и прекрасным выбором среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Blue делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, услуги такси, круглосуточную стойку регистрации. Зайдите в один из 40 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, диван, которые есть в некоторых номерах. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, открытый бассейн, солярий, сад, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в The Blue Hotel.

