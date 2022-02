Cocoville Phuket Resort 3 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult Стандартный номер 18 m² ฿14,790 - 7 Day Sandbox ฿12,050 - 5 Day Test & Go ฿8,480 - 4 Day Test & Go ฿7,940 - 2 Day Test & Go ฿4,370 - 1st Day Test & Go ฿9,850 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult Делюкс номер 50 m² ฿16,890 - 7 Day Sandbox ฿13,550 - 5 Day Test & Go ฿9,680 - 4 Day Test & Go ฿8,540 - 2 Day Test & Go ฿4,670 - 1st Day Test & Go ฿11,350 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult Роскошный номер 60 m² ฿18,290 - 7 Day Sandbox ฿145,500 - 5 Day Test & Go ฿10,480 - 4 Day Test & Go ฿89,400 - 2 Day Test & Go ฿4,870 - 1st Day Test & Go ฿12,350 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult Роскошный номер Плюс 85 m² ฿21,790 - 7 Day Sandbox ฿17,050 - 5 Day Test & Go ฿12,480 - 4 Day Test & Go ฿9,940 - 2 Day Test & Go ฿5,370 - 1st Day Test & Go ฿14,850 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Рабочая среда

Этот отель на вершине холма на юге Пхукета, идеальное место для спокойного отдыха на выходных, находится в непосредственной близости от храма Чалонг и выходит окнами на изумрудно-голубые воды залива Чалонг, одного из самых чистых и тихих пляжей города. Всего в 10 минутах езды отсюда вы попадете в центр города Пхукет, пляж Найхарн, мыс Промтеп и сам пляж Чалонг. Помимо расслабляющей атмосферы, гости, желающие отправиться на насыщенный приключениями день, также могут сделать это, так как залив Чалонг славится своими водными видами спорта, особенно яхтингом, из-за своей густой клейкой грязи, подходящей для швартовки лодок. Некоторые из самых аппетитных местных блюд и морепродуктов также можно найти на берегу залива. После дня, проведенного на солнце, нет ничего лучше, чем освежиться в открытом бассейне или заказать расслабляющий массаж в салоне на территории отеля. Cocoville Phuket Resort - это отличное соотношение цены и качества с уютными, удобными и функциональными номерами.

