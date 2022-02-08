PHUKET TEST & GO

Cocoville Phuket Resort 3 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
207
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

No prepayment is needed.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Стандартный номер 18
฿14,790 - 7 Day Sandbox
฿12,050 - 5 Day Test & Go
฿8,480 - 4 Day Test & Go
฿7,940 - 2 Day Test & Go
฿4,370 - 1st Day Test & Go
฿9,850 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Интернет - Wi-Fi
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Делюкс номер 50
฿16,890 - 7 Day Sandbox
฿13,550 - 5 Day Test & Go
฿9,680 - 4 Day Test & Go
฿8,540 - 2 Day Test & Go
฿4,670 - 1st Day Test & Go
฿11,350 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Роскошный номер 60
฿18,290 - 7 Day Sandbox
฿145,500 - 5 Day Test & Go
฿10,480 - 4 Day Test & Go
฿89,400 - 2 Day Test & Go
฿4,870 - 1st Day Test & Go
฿12,350 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Роскошный номер Плюс 85
฿21,790 - 7 Day Sandbox
฿17,050 - 5 Day Test & Go
฿12,480 - 4 Day Test & Go
฿9,940 - 2 Day Test & Go
฿5,370 - 1st Day Test & Go
฿14,850 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Рабочая среда

Этот отель на вершине холма на юге Пхукета, идеальное место для спокойного отдыха на выходных, находится в непосредственной близости от храма Чалонг и выходит окнами на изумрудно-голубые воды залива Чалонг, одного из самых чистых и тихих пляжей города. Всего в 10 минутах езды отсюда вы попадете в центр города Пхукет, пляж Найхарн, мыс Промтеп и сам пляж Чалонг. Помимо расслабляющей атмосферы, гости, желающие отправиться на насыщенный приключениями день, также могут сделать это, так как залив Чалонг славится своими водными видами спорта, особенно яхтингом, из-за своей густой клейкой грязи, подходящей для швартовки лодок. Некоторые из самых аппетитных местных блюд и морепродуктов также можно найти на берегу залива. После дня, проведенного на солнце, нет ничего лучше, чем освежиться в открытом бассейне или заказать расслабляющий массаж в салоне на территории отеля. Cocoville Phuket Resort - это отличное соотношение цены и качества с уютными, удобными и функциональными номерами.

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Адрес / Карта

10/23-30 Soi Ta-iad, Moo 5, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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