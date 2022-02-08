Cocoville Phuket Resort 3 звезд - Phuket Sandbox Hotel

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Этот отель на вершине холма на юге Пхукета, идеальное место для спокойного отдыха на выходных, находится в непосредственной близости от храма Чалонг и выходит окнами на изумрудно-голубые воды залива Чалонг, одного из самых чистых и тихих пляжей города. Всего в 10 минутах езды отсюда вы попадете в центр города Пхукет, пляж Найхарн, мыс Промтеп и сам пляж Чалонг. Помимо расслабляющей атмосферы, гости, желающие отправиться на насыщенный приключениями день, также могут сделать это, так как залив Чалонг славится своими водными видами спорта, особенно яхтингом, из-за своей густой клейкой грязи, подходящей для швартовки лодок. Некоторые из самых аппетитных местных блюд и морепродуктов также можно найти на берегу залива. После дня, проведенного на солнце, нет ничего лучше, чем освежиться в открытом бассейне или заказать расслабляющий массаж в салоне на территории отеля. Cocoville Phuket Resort - это отличное соотношение цены и качества с уютными, удобными и функциональными номерами.