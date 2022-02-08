PHUKET TEST & GO

Недавний Пхукет Суанлуанг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.5
оценка с
27
Обновление February 8, 2022
Recenta Phuket Suanluang - Image 0
Recenta Phuket Suanluang - Image 1
Recenta Phuket Suanluang - Image 2
Recenta Phuket Suanluang - Image 3
Recenta Phuket Suanluang - Image 4
Recenta Phuket Suanluang - Image 5
+7 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
50% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Недавний Пхукет Суанлуанг в приоритетном порядке, и Недавний Пхукет Суанлуанг будет получать оплату напрямую от вас.

Recenta Phuket Suanluang - это отель среднего класса, который идеально подойдет для всех случаев и во время отпуска с комфортабельными, доступными и ценными деньгами. Все номера большие и хорошо спроектированы с хорошим функционалом, поэтому Recenta Phuket Suanluang предоставляет высококачественные услуги и удобства для всех возрастов и всех полов, которые могут быть гарантированы брендом.

Удобства / Особенности

  • Кондиционер с индивидуальным управлением
  • В ванных комнатах есть: шампунь, мыло, гель для ванны, шапочка для душа.
  • LED телевизор с кабельным ТВ
  • Собственная ванная комната с горячим и холодным душем
  • Универсальный штекер
  • Электричество 220В.
  • Фен
  • Тапочки / сандалии
  • Сейф
  • Бесплатный Wi-Fi Интернет
  • Балкон / Терраса
  • Холодильник, Чайник
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Недавний Пхукет Суанлуанг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Недавний Пхукет Суанлуанг
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

60/81 Moo2, Wichit, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Seabed Grand Hotel Пхукет
8.7
рейтинг с
155 отзывы
Из ฿-1
Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah, Пхукет
8.4
рейтинг с
59 отзывы
Из ฿-1
Отель Baba House Phuket
8.2
рейтинг с
431 отзывы
Из ฿-1
ПРАЙМ ТАУН - Posh & Port Hotel PHUKET
8.2
рейтинг с
407 отзывы
Из ฿-1
Дом звуковой галереи
9.1
рейтинг с
16 отзывы
Из ฿-1
Xinlor House
9.1
рейтинг с
87 отзывы
Из ฿-1
Память в он-он-отель
8.8
рейтинг с
1551 отзывы
Из ฿-1
Блю Отель
8.3
рейтинг с
148 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU