Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Недавний Пхукет Суанлуанг в приоритетном порядке, и Недавний Пхукет Суанлуанг будет получать оплату напрямую от вас.

Recenta Phuket Suanluang - это отель среднего класса, который идеально подойдет для всех случаев и во время отпуска с комфортабельными, доступными и ценными деньгами. Все номера большие и хорошо спроектированы с хорошим функционалом, поэтому Recenta Phuket Suanluang предоставляет высококачественные услуги и удобства для всех возрастов и всех полов, которые могут быть гарантированы брендом.

Удобства / Особенности Кондиционер с индивидуальным управлением

В ванных комнатах есть: шампунь, мыло, гель для ванны, шапочка для душа.

LED телевизор с кабельным ТВ

Собственная ванная комната с горячим и холодным душем

Универсальный штекер

Электричество 220В.

Фен

Тапочки / сандалии

Сейф

Бесплатный Wi-Fi Интернет

Балкон / Терраса

Холодильник, Чайник

