Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Recenta Phuket Suanluang - это отель среднего класса, который идеально подойдет для всех случаев и во время отпуска с комфортабельными, доступными и ценными деньгами. Все номера большие и хорошо спроектированы с хорошим функционалом, поэтому Recenta Phuket Suanluang предоставляет высококачественные услуги и удобства для всех возрастов и всех полов, которые могут быть гарантированы брендом.