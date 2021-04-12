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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Наслаждайтесь спокойным отдыхом в отеле Rembrandt с 3 отмеченными наградами ресторанами, открытым бассейном с видом на городской пейзаж и первоклассным спа-салоном. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Он находится в 10 минутах ходьбы от BTS Asoke и станции метро Sukhumvit. Все гости, остановившиеся в феврале 2020 года, могут получить один бесплатный напиток на человека за весь период проживания в баре 1826 Roof Top.

Отель Rembrandt Bangkok находится в 5 минутах езды от национального конференц-центра королевы Сирикит и в 45 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.

Современные номера с потрясающим видом на город из окон от пола до потолка оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также сейфом для ноутбука. В просторных ванных комнатах есть натуральные туалетные принадлежности и фен.

Гости могут побаловать себя процедурами для тела в спа-салоне или потренироваться в хорошо оборудованном фитнес-центре. Персонал отеля Rembrandt Bangkok поможет с организацией поездок и предоставит услуги консьержа.

В отеле есть обильный завтрак "шведский стол" в ресторане Red Pepper и изысканные блюда индийской кухни в отмеченном наградами ресторане Rang Mahal. Другие варианты питания включают тайскую, мексиканскую и итальянскую кухню. Гости также могут насладиться напитками в баре 1826 Mixology & Rooftop на 26 этаже.