Всего AQ гостиничных номеров 150 Спальни Партнерская больница BNH Hospital

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Наслаждайтесь спокойным отдыхом в отеле Rembrandt с 3 отмеченными наградами ресторанами, открытым бассейном с видом на городской пейзаж и первоклассным спа-салоном. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Он находится в 10 минутах ходьбы от BTS Asoke и станции метро Sukhumvit. Все гости, остановившиеся в феврале 2020 года, могут получить один бесплатный напиток на человека за весь период проживания в баре 1826 Roof Top. Отель Rembrandt Bangkok находится в 5 минутах езды от национального конференц-центра королевы Сирикит и в 45 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми. Современные номера с потрясающим видом на город из окон от пола до потолка оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также сейфом для ноутбука. В просторных ванных комнатах есть натуральные туалетные принадлежности и фен. Гости могут побаловать себя процедурами для тела в спа-салоне или потренироваться в хорошо оборудованном фитнес-центре. Персонал отеля Rembrandt Bangkok поможет с организацией поездок и предоставит услуги консьержа. В отеле есть обильный завтрак "шведский стол" в ресторане Red Pepper и изысканные блюда индийской кухни в отмеченном наградами ресторане Rang Mahal. Другие варианты питания включают тайскую, мексиканскую и итальянскую кухню. Гости также могут насладиться напитками в баре 1826 Mixology & Rooftop на 26 этаже.

Удобства / Особенности 2 скрининговых ПЦР-теста на COVID-19

Круглосуточная дежурная медсестра

Круглосуточная консультация врача (через больницу BNH)

Бесплатный трансфер из аэропортов Дон Мыанг или Суварнабхуми в отель.

Уборка комнаты с 7-го дня после первого отрицательного теста

3-х разовое питание из избранных меню с выбором из индийских, мексиканских и итальянских ресторанов.

Высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет

Зона релаксации с 7-го дня после первого отрицательного теста

Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры

Доставка еды и напитков в номер со скидкой 20% от обычного меню

ТВ с международными каналами

Счет 4.8 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный

🇫🇷 Benjamin Nicolas Прибыл 07/02/2021 4.8 Standard Room Положительные Хорошая комната

Удобная кровать

Хорошая ванная

Очень вкусная еда Отрицательные Невозможно открыть окно Номер был просторным и очень удобными постельными принадлежностями. Wi-Fi был очень хорошим. Еда была отличной, разнообразной и обильной. Персонал был дружелюбным и легко доступным.