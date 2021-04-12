BANGKOK TEST & GO

Rembrandt Hotel and Suites Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.5
оценка с
1175
Обновление February 10, 2022
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1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 150 Спальни
Партнерская больница BNH Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Rembrandt Hotel and Suites Bangkok is no longer operating as an ASQ.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Наслаждайтесь спокойным отдыхом в отеле Rembrandt с 3 отмеченными наградами ресторанами, открытым бассейном с видом на городской пейзаж и первоклассным спа-салоном. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Он находится в 10 минутах ходьбы от BTS Asoke и станции метро Sukhumvit. Все гости, остановившиеся в феврале 2020 года, могут получить один бесплатный напиток на человека за весь период проживания в баре 1826 Roof Top.

Отель Rembrandt Bangkok находится в 5 минутах езды от национального конференц-центра королевы Сирикит и в 45 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.

Современные номера с потрясающим видом на город из окон от пола до потолка оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также сейфом для ноутбука. В просторных ванных комнатах есть натуральные туалетные принадлежности и фен.

Гости могут побаловать себя процедурами для тела в спа-салоне или потренироваться в хорошо оборудованном фитнес-центре. Персонал отеля Rembrandt Bangkok поможет с организацией поездок и предоставит услуги консьержа.

В отеле есть обильный завтрак "шведский стол" в ресторане Red Pepper и изысканные блюда индийской кухни в отмеченном наградами ресторане Rang Mahal. Другие варианты питания включают тайскую, мексиканскую и итальянскую кухню. Гости также могут насладиться напитками в баре 1826 Mixology & Rooftop на 26 этаже.

Удобства / Особенности

  • 2 скрининговых ПЦР-теста на COVID-19
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Круглосуточная консультация врача (через больницу BNH)
  • Бесплатный трансфер из аэропортов Дон Мыанг или Суварнабхуми в отель.
  • Уборка комнаты с 7-го дня после первого отрицательного теста
  • 3-х разовое питание из избранных меню с выбором из индийских, мексиканских и итальянских ресторанов.
  • Высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет
  • Зона релаксации с 7-го дня после первого отрицательного теста
  • Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры
  • Доставка еды и напитков в номер со скидкой 20% от обычного меню
  • ТВ с международными каналами
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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇫🇷Benjamin Nicolas

Проверено на 12/04/2021
Прибыл 07/02/2021
4.8 Standard Room
Положительные     
  • Хорошая комната
  • Удобная кровать
  • Хорошая ванная
  • Очень вкусная еда
Отрицательные
  • Невозможно открыть окно

Номер был просторным и очень удобными постельными принадлежностями. Wi-Fi был очень хорошим. Еда была отличной, разнообразной и обильной. Персонал был дружелюбным и легко доступным.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

19 Sukhumvit Soi 18, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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