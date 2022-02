Insgesamt AQ Hotelzimmer 150 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus BNH Hospital

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Genießen Sie erholsame Aufenthalte im Rembrandt mit 3 preisgekrönten Restaurants, einem Außenpool mit Blick auf die Skyline der Stadt und einem erstklassigen Spa. Das Asoke BTS und die MRT-Station Sukhumvit liegen 10 Gehminuten entfernt und bieten kostenfreies WLAN. Alle Gäste, die im Februar 2020 übernachten, erhalten ein kostenloses Getränk pro Person und Aufenthalt in der 1826 Roof Top Bar. Das Rembrandt Hotel Bangkok liegt 5 Fahrminuten vom Queen Sirikit National Convention Center und 45 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi entfernt. Die modernen Zimmer bieten einen atemberaubenden Blick auf die Stadt von den raumhohen Fenstern, einen 32-Zoll-Flachbild-Kabel-TV und einen Laptop-Safe. Die geräumigen Badezimmer verfügen über natürliche Pflegeprodukte und einen Haartrockner. Im Spa können Sie sich mit Körperbehandlungen verwöhnen lassen oder im gut ausgestatteten Fitnesscenter trainieren. Die Mitarbeiter des Rembrandt Bangkok helfen Ihnen gerne bei der Reisevorbereitung und bieten einen Concierge-Service. Zu den gastronomischen Highlights zählen ein herzhaftes Frühstücksbuffet im Red Pepper und gehobene indische Küche im preisgekrönten Rang Mahal. Zu den weiteren gastronomischen Einrichtungen zählen thailändische, mexikanische und italienische Gerichte. Getränke können Sie auch in der 1826 Mixology & Rooftop Bar in der 26. Etage genießen.

Ausstattung / Ausstattung 2 COVID-19-PCR-Screening-Tests

24 Stunden Standby-Krankenschwesterservice

24-Stunden-Arztberatung (über BNH Hospital)

Kostenloser Transferservice vom Flughafen Don Mueang oder Suvarnabhumi zum Hotel

Raumreinigung ab dem 7. Tag nach dem ersten negativen Test

3 Mahlzeiten aus ausgewählten Menüs mit einer Auswahl aus indischen, mexikanischen und italienischen Restaurants

Highspeed-WLAN-Internetzugang

Entspannungsbereich ab dem 7. Tag nach dem ersten negativen Test

Zweimal tägliche Temperatur- und Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht einer Krankenschwester

Zimmerservice 20% Rabatt auf reguläre Menüs

TV mit internationalen Kanälen

🇫🇷 Benjamin Nicolas Angekommen um 07/02/2021 4.8 Standard Room Positiv Gutes Zimmer

Bequemes Bett

Schönes Badezimmer

Sehr leckeres Essen Negative Das Fenster kann nicht geöffnet werden Das Zimmer war geräumig und die Bettwäsche sehr bequem. Das WiFi war sehr gut. Das Essen war ausgezeichnet, abwechslungsreich und reichlich. Das Personal war freundlich und leicht erreichbar.