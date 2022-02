Totaal AQ Hotelkamers 150 Slaapkamers Partner Ziekenhuis BNH Hospital

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Geniet van een rustgevend verblijf bij Rembrandt met 3 bekroonde restaurants, een buitenzwembad met uitzicht op de skyline van de stad en een eersteklas spa. Het biedt gratis WiFi en ligt op 10 minuten lopen van BTS Asoke en MRT-station Sukhumvit. Alle gasten die in februari 2020 verblijven, kunnen één gratis drankje per persoon per verblijf ontvangen in de 1826 Roof Top Bar. Rembrandt Hotel Bangkok ligt op 5 minuten rijden van het Queen Sirikit National Convention Centre en op 45 minuten rijden van de internationale luchthaven Suvarnabhumi. De moderne kamers bieden een prachtig uitzicht over de stad door kamerhoge ramen, een 32-inch flatscreen-tv met kabelzenders en een kluisje voor een laptop. De ruime badkamers zijn voorzien van natuurlijke toiletartikelen en een haardroger. Gasten kunnen genieten van lichaamsbehandelingen in de spa of trainen in het goed uitgeruste fitnesscentrum. Het personeel van Rembrandt Bangkok kan helpen met reisarrangementen en biedt conciërgeservice. Tot de culinaire hoogtepunten behoren een stevig ontbijtbuffet bij Red Pepper en verfijnde Indiase gerechten bij het bekroonde Rang Mahal. Andere eetgelegenheden zijn onder meer Thaise, Mexicaanse en Italiaanse gerechten. Gasten kunnen ook genieten van een drankje in 1826 Mixology & Rooftop Bar op de 26e verdieping.

Voorzieningen / functies 2 COVID-19 PCR-screeningstests

24-uurs wachtdienst voor verpleegkundigen

24-uurs doktersadvies (via BNH Hospital)

Gratis pendeldienst van Don Mueang of Suvarnabhumi Airport naar het hotel

Kamerreiniging vanaf de 7e dag na de eerste negatieve test

3 maaltijden van geselecteerde menu's met keuze uit Indiase, Mexicaanse en Italiaanse restaurants

Snelle WiFi-internettoegang

Ontspanningsruimte vanaf de 7e dag na de eerste negatieve test

Tweemaal daags temperatuur- en gezondheidsmonitoring onder toezicht van een geregistreerde verpleegkundige

Roomservice 20% korting op gewone menu's

Tv met internationale zenders

Rembrandt Hotel and Suites Bangkok

Benjamin Nicolas Aangekomen 07/02/2021 4.8 Standard Room Pluspunten Goede kamer

Comfortabel bed

Fijne badkamer

Erg lekker eten Minpunten Kan het raam niet openen De kamer was ruim en de bedden waren zeer comfortabel. De wifi was erg goed. Het eten was uitstekend, gevarieerd en overvloedig. Het personeel was vriendelijk en gemakkelijk te bereiken.