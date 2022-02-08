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Бангкок Отель Лотус Сукхумвит - это четырехзвездочный отель, стратегически расположенный на Сукхумвит Сой. Он идеально подходит для деловых поездок, так же как и во время отпуска. Район Эм-Район находится в нескольких минутах ходьбы от отеля, рядом с которым легко добраться до станции BTS Phrom Phong. Общественное здравоохранение Таиланда и партнерство с больницей Пиявате Мы позаботились о том, чтобы соблюдались различные нормы и процедуры программ ASQ, оставив наших гостей и персонал в качестве приоритета, поэтому мы инвестировали в новые системы и оборудование, чтобы обеспечить вам безопасное и комфортное пребывание у нас. Обеспечение дома вдали от дома Испытайте УФ-ОЗОН Дезинфицирующие лампы, чтобы защитить чистую продезинфицированную комнату к вашему прибытию, к широкому спектру меню, которое можно выбирать по очереди, и развлечениям, чтобы вы были заняты во время вашего пребывания с нами.