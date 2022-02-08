BANGKOK TEST & GO

Бангкок Отель Лотус Сукхумвит - AQ / ASQ

Bangkok
7.8
оценка с
2632
Обновление February 8, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit is no longer operating as an ASQ.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

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Бангкок Отель Лотус Сукхумвит - это четырехзвездочный отель, стратегически расположенный на Сукхумвит Сой. Он идеально подходит для деловых поездок, так же как и во время отпуска. Район Эм-Район находится в нескольких минутах ходьбы от отеля, рядом с которым легко добраться до станции BTS Phrom Phong. Общественное здравоохранение Таиланда и партнерство с больницей Пиявате Мы позаботились о том, чтобы соблюдались различные нормы и процедуры программ ASQ, оставив наших гостей и персонал в качестве приоритета, поэтому мы инвестировали в новые системы и оборудование, чтобы обеспечить вам безопасное и комфортное пребывание у нас. Обеспечение дома вдали от дома Испытайте УФ-ОЗОН Дезинфицирующие лампы, чтобы защитить чистую продезинфицированную комнату к вашему прибытию, к широкому спектру меню, которое можно выбирать по очереди, и развлечениям, чтобы вы были заняты во время вашего пребывания с нами.

Удобства / Особенности

  • In Room Facilities
  • 39 Cable TV Channels
  • Safety deposit box
  • Bathtub
  • Drinking water
  • Coffee/tea pot in room
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Адрес / Карта

1 Sukhumvit 33 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

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