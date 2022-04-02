BANGKOK TEST & GO

Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 - AQ / ASQ

Bangkok
8.7
оценка с
585
Обновление April 2, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 85 Спальни
Партнерская больница Samitivej Hospital

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Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 is no longer operating as an ASQ.

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Отель Well Bangkok Sukhumvit 20 расположен в самом центре Сукхумвита. К услугам гостей номера с кондиционером, откуда можно легко добраться до деловых районов города, известных торговых центров, ресторанов, а также достопримечательностей, которые стоит посетить. Он расположен всего в 500 метрах от станции наземного метро Asok BTS, станции метро Sukhumvit и торгового центра Terminal 21. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Всем гостям предлагается бесплатный трансфер до станции наземного метро Asok.

Все номера для некурящих оснащены сейфом, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ и фен. Велотренажеры, электрические весы, микроволновая печь и принтер также доступны в отдельных единицах.

Удобства и услуги отеля Well Bangkok Sukhumvit 20 включают сауну, массаж и круглосуточную стойку регистрации. Также в отеле есть фитнес-центр и открытый бассейн на крыше, где гости могут позаниматься во время своего пребывания. Конференц-зал Maple, вмещающий до 80 человек, доступен за дополнительную плату для встреч и мероприятий. На круглосуточной стойке регистрации можно заказать услуги прачечной и няни, а также заказать доставку еды и напитков в номер.

Полноценные обеды, выпечка, кофе и прохладительные напитки можно заказать в кафе Eat Well и баре-бистро Twist. Напитки также можно заказать в баре у бассейна.

Отель находится в 2800 метрах от различных ресторанов и роскошных магазинов в районе Эм. Международный аэропорт Суварнабхуми находится в 30 км езды от отеля.

Удобства / Особенности

  • Дважды скрининговый тест на COVID-19
  • Врач по вызову 24 часа консультации 2 раза за время пребывания
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Свидетельство о бесплатном сертификате COVID-19 за 13 день до выписки пациента
  • Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
  • Smart TV (46 дюймов), Netflix
  • Бесплатное ежедневное трехразовое питание (выбранное меню)
  • Скидка 20% на меню A La Carte
  • Бесплатная уборка через день.
  • Однократный трансфер из аэропорта в отель.
  • Бесплатные удобства и услуги во время пребывания: микроволновая печь, питьевая вода, жидкое мыло, шампунь и сетка для волос.
  • Только представительский номер предназначен для занятий фитнесом в номере: велотренажер, коврик для йоги и мяч для фитнеса.
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Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

10 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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