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Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 is no longer operating as an ASQ .



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Отель Well Bangkok Sukhumvit 20 расположен в самом центре Сукхумвита. К услугам гостей номера с кондиционером, откуда можно легко добраться до деловых районов города, известных торговых центров, ресторанов, а также достопримечательностей, которые стоит посетить. Он расположен всего в 500 метрах от станции наземного метро Asok BTS, станции метро Sukhumvit и торгового центра Terminal 21. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Всем гостям предлагается бесплатный трансфер до станции наземного метро Asok.

Все номера для некурящих оснащены сейфом, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ и фен. Велотренажеры, электрические весы, микроволновая печь и принтер также доступны в отдельных единицах.

Удобства и услуги отеля Well Bangkok Sukhumvit 20 включают сауну, массаж и круглосуточную стойку регистрации. Также в отеле есть фитнес-центр и открытый бассейн на крыше, где гости могут позаниматься во время своего пребывания. Конференц-зал Maple, вмещающий до 80 человек, доступен за дополнительную плату для встреч и мероприятий. На круглосуточной стойке регистрации можно заказать услуги прачечной и няни, а также заказать доставку еды и напитков в номер.

Полноценные обеды, выпечка, кофе и прохладительные напитки можно заказать в кафе Eat Well и баре-бистро Twist. Напитки также можно заказать в баре у бассейна.

Отель находится в 2800 метрах от различных ресторанов и роскошных магазинов в районе Эм. Международный аэропорт Суварнабхуми находится в 30 км езды от отеля.