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曼谷精选推荐之一。在伦勃朗享受安宁的住宿，这里有3间屡获殊荣的餐厅，可欣赏城市天际线景观的室外游泳池和一流的水疗中心。提供免费的WiFi，距离Asoke轻轨站和素坤逸地铁站有10分钟的步行路程。到2020年2月入住的所有客人每人每次住宿均可在1826 Roof Top Bar享用一杯免费饮品。

曼谷伦勃朗酒店距离诗丽吉皇后国家会议中心5分钟车程，距离素万那普国际机场45分钟车程。

现代化的客房设有落地窗，可欣赏壮丽的城市景观，配备一台32英寸平面有线电视和笔记本电脑保险箱。宽敞的浴室配有纯天然洗浴用品和吹风机。

客人可以在水疗中心尽情享受身体护理，或在设备齐全的健身中心锻炼身体。曼谷伦勃朗酒店的工作人员可以协助安排旅行并提供礼宾服务。

餐饮亮点包括Red Pepper提供的丰盛自助早餐以及屡获殊荣的Rang Mahal提供的精美印度美食。其他用餐选择包括泰国，墨西哥和意大利美食。客人还可以在26楼的1826 Mixology＆Rooftop Bar享用饮品。