ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร เพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่ Rembrandt ด้วยห้องอาหารที่ได้รับรางวัล 3 แห่งสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมทิวทัศน์เส้นขอบฟ้าของเมืองและสปาชั้นหนึ่ง มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท ทุกท่านที่เข้าพักในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 จะได้รับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วต่อท่านต่อการเข้าพักที่ 1826 Roof Top Bar Rembrandt Hotel Bangkok ห่างจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพียง 5 นาทีและห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 45 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห้องพักทันสมัยมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานพร้อมทิวทัศน์เมืองที่สวยงามโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณเคเบิลขนาด 32 นิ้วตู้นิรภัยสำหรับแล็ปท็อป ห้องน้ำกว้างขวางมีเครื่องใช้ในห้องน้ำจากธรรมชาติและเครื่องเป่าผม ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายไปกับการบำบัดร่างกายที่สปาหรือออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน พนักงานของ Rembrandt Bangkok สามารถช่วยจัดเตรียมการเดินทางและบริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ไฮไลท์ในการรับประทานอาหาร ได้แก่ บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าแสนอร่อยที่ Red Pepper และอาหารอินเดียรสเลิศที่ Rang Mahal ที่ได้รับรางวัล ห้องอาหารอื่น ๆ ได้แก่ อาหารไทยอาหารเม็กซิกันและอิตาลี นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่ 1826 Mixology & Rooftop Bar บนชั้น 26

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ 2 การตรวจคัดกรอง COVID-19 PCR

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

ปรึกษาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง (ผ่านโรงพยาบาลบีเอ็นเอช)

ฟรีบริการรถรับส่งจากสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิมายังโรงแรม

ทำความสะอาดห้องตั้งแต่วันที่ 7 หลังจากการทดสอบเชิงลบครั้งแรก

อาหาร 3 มื้อจากเมนูที่ได้รับการคัดสรรโดยมีให้เลือกจากร้านอาหารอินเดียอาหารเม็กซิกันและอิตาลี

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

พื้นที่ผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 7 หลังจากการทดสอบเชิงลบครั้งแรก

การตรวจวัดอุณหภูมิและสุขภาพวันละสองครั้งภายใต้การดูแลของพยาบาลที่ลงทะเบียน

บริการรูมเซอร์วิสลด 20% จากเมนูปกติ

ทีวีพร้อมช่องต่างประเทศ

🇫🇷 Benjamin Nicolas มาถึงเมื่อ 07/02/2021 4.8 Standard Room แง่บวก ห้องพักดี

เตียงนอนสบาย

ห้องน้ำสวย

อาหารอร่อยมาก เชิงลบ ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ ห้องพักกว้างขวางและเครื่องนอนสบายมาก ไวไฟดีมาก อาหารก็ยอดเยี่ยมหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ พนักงานเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย