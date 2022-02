총 AQ 호텔 객실 150 침실 파트너 병원 BNH Hospital

저희가 추천하는 방콕 최고의 숙소 중 하나입니다. 수상 경력에 빛나는 3 개의 레스토랑, 도시 스카이 라인 전망의 야외 수영장, 일류 스파를 갖춘 Rembrandt에서 편안한 숙박을 즐겨보십시오. 무료 Wi-Fi를 제공하는이 호텔은 아속 BTS와 수 쿰빗 MRT 역에서 도보로 10 분 거리에 있습니다. 2020 년 2 월에 숙박하는 모든 투숙객은 1826 Roof Top Bar에서 숙박 당 1 인당 무료 음료 1 잔을받을 수 있습니다. Rembrandt Hotel Bangkok은 퀸 시리 킷 국립 컨벤션 센터에서 차로 5 분, 수완 나품 국제 공항에서 차로 45 분 거리에 있습니다. 천장부터 바닥까지 내려 오는 대형 창문으로 멋진 도시 전망을 자랑하는 현대적인 객실은 32 인치 평면 케이블 TV와 노트북 금고를 갖추고 있습니다. 넓은 욕실에는 천연 세면 도구와 헤어 드라이어가 제공됩니다. 스파에서 바디 트리트먼트를 즐기거나 완비 된 피트니스 센터에서 운동을 유지하실 수 있습니다. Rembrandt Bangkok의 직원은 여행 준비와 컨시어지 서비스를 제공합니다. 식사 하이라이트로는 Red Pepper의 풍성한 조식 뷔페와 수상 경력에 빛나는 Rang Mahal의 고급 인도 요리가 있습니다. 기타 식사 옵션으로는 태국, 멕시코 및 이탈리아 요리가 있습니다. 26 층에있는 1826 Mixology & Rooftop Bar에서 음료도 즐기실 수 있습니다.

어메니티 / 특징 2 COVID-19 PCR 선별 검사

24 시간 대기 간호사 서비스

24 시간 의사 상담 (BNH 병원을 통해)

돈 므앙 또는 수완 나품 공항에서 호텔까지 무료 교통편 서비스

첫 번째 음성 테스트 후 7 일째부터 객실 청소

인도, 멕시코 및 이탈리아 레스토랑에서 선택 가능한 엄선 된 메뉴에서 3 가지 식사

고속 WiFi 인터넷 접속

첫 번째 음성 테스트 후 7 일 이후의 휴식 공간

간호사의 감독하에 매일 2 회 체온 및 건강 모니터링

룸 서비스 일반 메뉴에서 20 % 할인

국제 채널이있는 TV

점수 4.8 /5 우수한 기반 1 리뷰 평가 1 우수한 0 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 🇫🇷 Benjamin Nicolas 도착 07/02/2021 4.8 Standard Room 긍정적 좋은 방

편안한 침대

멋진 욕실

아주 맛있는 음식 네거티브 창을 열 수 없습니다 방은 넓고 침구는 매우 편안했습니다. 와이파 이는 아주 좋았습니다. 음식은 훌륭하고 다양하며 풍부했습니다. 직원들은 친절하고 쉽게 접근 할 수있었습니다.