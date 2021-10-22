Фантастическая веганская еда, соответствующая моим предпочтениям в еде (без грибов)

По запросу на стойке регистрации можно было заказать кофе с миндальным молоком (70 бат).

Большая (массивная) комната

Повсюду много естественного света

Тихий

Большая ванна (моя любимая часть)

Гребной тренажер

Хороший ненавязчивый кондиционер (т.е. не прямо напротив кровати, ванны и т. Д.)

Отмена за день до прибытия (забронировано через Agoda)

Хорошие простыни / большая кровать

Все чисто, хорошо упаковано и легко для понимания

Никакая стирка до 13-го дня (стиральный порошок и средство для посуды предоставляются, если вы хотите постирать мелкие вещи или деликатные вещи)

Фантастический отдых насквозь. Я изо всех сил старался забронировать проживание в Бангкоке, потому что это был самый доступный вариант, к сожалению, внутренние поездки строго ограничены и могут быть в обозримом будущем. Я предлагаю проверить это перед поездкой и соответственно забронировать ASQ, зная, что вы можете быть ограничены районом, в котором вы находитесь на карантине, на неопределенное время. При этом люкс был мечтой. Просторный, залитый естественным светом, с гигантской ванной. Ванна была особенно приятной, поскольку она довольно необычна среди отелей ASQ, которые я просматривал. Люкс (M02) состоит из прихожей с офисным помещением справа, которое затем открывается в главную комнату с большой кроватью и окнами, выходящими на город, а слева комната затем переходит в гардеробную и ванная комната. На самом деле оно было намного больше, чем я ожидал, глядя на фотографии, и практически каждая стена - это окно с затемненными шторами, которые можно закрыть или оставить открытыми. Когда вы впервые входите в комнату, на стойке в фойе есть лист с указанием всех блюд, которые вы будете получать в период карантина (который они отправили мне заранее, чтобы проверить (веган), я упомянул, что не ел грибы и они переработали меню для меня), а также QR-код для приложения для проверки температуры, которое вы будете использовать во время пребывания. Вы сами проверяете свою температуру дважды в день в 9:00 и 16:00 и регистрируете ее в приложении. Очень просто и ненавязчиво по-моему. Вы получите 3 ПЦР-теста на COVID: один в первый день, примерно через 2-3 дня и один за 2 дня до выезда. Что касается еды, очень-очень хорошо. Неожиданно так. На самом деле у меня не было очень высоких ожиданий, но с первого дня все было хорошо и здорово (я не заметил ни одного сообщения или слишком сильной приправы, хотя, если бы у меня было, я уверен, что на стойке регистрации были бы внесены поправки, очень любезный и любезный персонал). Я также хотел пить кофе, и по запросу на кухне купили миндальное молоко, чтобы я мог заказать утренний латте с завтраком (70 батов за чашку). В целом, у меня было очень приятное и приятное пребывание! С любовью к людям в Мадузи, я бы остановился там как в обычном отеле в любой день!