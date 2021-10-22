Всего AQ гостиничных номеров 36 Спальни
Партнерская больница Samitivej Hospital
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Классические номера 50m²
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Ванна
- Семейные люксы
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 53m²
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Ванна
- Семейные люксы
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Угловые комнаты 63m²
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Ванна
- Семейные люксы
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Люксы 79m²
฿10,300 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Ванна
- Семейные люксы
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Отель Maduzi находится в самом центре Сукхумвита, в 5 минутах ходьбы от станции надземного метро Asoke и станции метро Sukhumvit. Этот бутик-отель предлагает современные номера с кофемашиной эспрессо, гидромассажной ванной и бесплатным Wi-Fi. В баре гостям предлагают бесплатный чай / кофе и коктейли.
Просторные номера с ортопедическими матрасами и видом на город. Среди других удобств - встроенный шкаф и 42-дюймовый телевизор с плоским экраном. В рабочей зоне установлены кожаные кресла для чтения.
Отель находится в 800 метрах от конференц-центра Queen Sirikit и главного делового и торгового района Бангкока. Поездка до аэропорта Суварнабхуми занимает 30 минут. Трансфер от / до аэропорта предоставляется по предварительному запросу.
В ресторане отеля Maduzi подают блюда французской кухни региона Прованс. На закате в частном баре предлагается коллекция тщательно отобранных вин, шампанского, виски и коктейлей.
Удобства / Особенности
- Бесплатный трансфер из аэропорта в день прибытия (аэропорт Суварнабхуми или аэропорт Дон Муанг).
- Тесты на COVID-19 (при положительном результате вас переведут в больницу Самитивей)
- Круглосуточные услуги медсестры на территории (при необходимости дополнительного исследования может взиматься дополнительная плата)
- Скидка 20% на дополнительное круглосуточное питание и скидка 50% на услуги прачечной.
- Бесплатный Wi-Fi с высокоскоростным интернетом
- Джакузи в номере в каждой комнате с отдельным душем
Счет
4.5/5
Отлично
На основе 5 отзывы
Если бы вы были гостем в Мадузи Отель
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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5.0 Corner Rooms
Положительные
Отрицательные
- Very good food and service
- Only one time a day 30 minutes outside
The 7 days at Maduzi were not so bad. We had a very big room so we could walk around a littlr.
We also had a hometrainer for some exercise.
3.6 Corner Rooms
Положительные
Отрицательные
- Fast Wifi
- Entertainment system
- Noisy room if you choose to select suit room with facing main road
- Same Set of food if you decide to revisit.
- No washing machine for the same price range with other hotel
Overall I am happy with this hotel but few things to mention as above, Food will be the same for whoever decides to revisit.
If the hotel could provide more list of food to choose.
5.0 Suites
Положительные
Отрицательные
- Фантастическая веганская еда, соответствующая моим предпочтениям в еде (без грибов)
- По запросу на стойке регистрации можно было заказать кофе с миндальным молоком (70 бат).
- Большая (массивная) комната
- Повсюду много естественного света
- Тихий
- Большая ванна (моя любимая часть)
- Гребной тренажер
- Хороший ненавязчивый кондиционер (т.е. не прямо напротив кровати, ванны и т. Д.)
- Отмена за день до прибытия (забронировано через Agoda)
- Хорошие простыни / большая кровать
- Все чисто, хорошо упаковано и легко для понимания
- Никакая стирка до 13-го дня (стиральный порошок и средство для посуды предоставляются, если вы хотите постирать мелкие вещи или деликатные вещи)
Фантастический отдых насквозь. Я изо всех сил старался забронировать проживание в Бангкоке, потому что это был самый доступный вариант, к сожалению, внутренние поездки строго ограничены и могут быть в обозримом будущем. Я предлагаю проверить это перед поездкой и соответственно забронировать ASQ, зная, что вы можете быть ограничены районом, в котором вы находитесь на карантине, на неопределенное время. При этом люкс был мечтой. Просторный, залитый естественным светом, с гигантской ванной. Ванна была особенно приятной, поскольку она довольно необычна среди отелей ASQ, которые я просматривал. Люкс (M02) состоит из прихожей с офисным помещением справа, которое затем открывается в главную комнату с большой кроватью и окнами, выходящими на город, а слева комната затем переходит в гардеробную и ванная комната. На самом деле оно было намного больше, чем я ожидал, глядя на фотографии, и практически каждая стена - это окно с затемненными шторами, которые можно закрыть или оставить открытыми. Когда вы впервые входите в комнату, на стойке в фойе есть лист с указанием всех блюд, которые вы будете получать в период карантина (который они отправили мне заранее, чтобы проверить (веган), я упомянул, что не ел грибы и они переработали меню для меня), а также QR-код для приложения для проверки температуры, которое вы будете использовать во время пребывания. Вы сами проверяете свою температуру дважды в день в 9:00 и 16:00 и регистрируете ее в приложении. Очень просто и ненавязчиво по-моему. Вы получите 3 ПЦР-теста на COVID: один в первый день, примерно через 2-3 дня и один за 2 дня до выезда. Что касается еды, очень-очень хорошо. Неожиданно так. На самом деле у меня не было очень высоких ожиданий, но с первого дня все было хорошо и здорово (я не заметил ни одного сообщения или слишком сильной приправы, хотя, если бы у меня было, я уверен, что на стойке регистрации были бы внесены поправки, очень любезный и любезный персонал). Я также хотел пить кофе, и по запросу на кухне купили миндальное молоко, чтобы я мог заказать утренний латте с завтраком (70 батов за чашку). В целом, у меня было очень приятное и приятное пребывание! С любовью к людям в Мадузи, я бы остановился там как в обычном отеле в любой день!
4.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Удобная кровать, большие окна, джакузи и много места для йоги, физических упражнений и т. Д. Персонал всегда был готов позаботиться о любых возникающих потребностях. Они были потрясающими!
- Еда была восхитительной, но размер порции был меньше. Никакого внешнего времени, кроме мазков. Я думал, что у меня будет определенное время, чтобы провести на улице, но этого не произошло.
Я намеренно выбрал отель Мадузи, потому что он выглядел как суперкомфортный номер, в котором можно было провести 14 дней карантина. Это не разочаровало! Я попросил высший уровень с прекрасным видом, и это действительно повлияло на впечатления. Я провел много часов, сидя в кожаном кресле, любуясь городской сценой. Ванная комната красивая, а также бесконечный спа / джакузи. Это красивый отель, и я бы обязательно остановился здесь снова !!!
4.4 Classic Rooms
Положительные
Отрицательные
- Отличный персонал
- Красивая комната
- Отличный сервис
- Ничего особенного, я бы посоветовал вам принести свои нож и вилку, если вы не против пластика, не беспокойтесь об этом. Пришлось заплатить за доливку сока в холодильнике (ничего страшного), но думаю, было бы неплохо, если бы долили чай, кофе и воду. Принесите Netfix или аналогичный для ТВ.
Все, от выхода из самолета до выезда из отеля, было сделано профессионально, дружелюбно и очень хорошо. Очень доволен комнатой. Окно от потолка до пола, и это здорово. Рабочее место, огромная ванная, множество удобств. Вода, чай, кофе и сок по прибытии и долив в течение 11 дней (кроме сока). Температура записывается ежедневно, блюда заказываются на следующий день (на выбор 3 вида, западный и тайский) Вся еда приносилась извне , это было хорошо. Персонал был дружелюбным и в любом случае поможет. Настоятельно рекомендуется остановиться здесь. Главной причиной, по которой я выбрал Мадузи, был размер комнаты, и он не разочаровал. Отличная работа
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