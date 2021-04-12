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Rembrandt Hotel and Suites Bangkok is no longer operating as an ASQ .



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バンコクでの私たちのトップピックの1つ。受賞歴のある3つのレストラン、街のスカイラインを望む屋外プール、一流のスパを備えたレンブラントでの安らかな滞在をお楽しみください。無料Wi-Fiを提供しており、BTSのアソークとMRTのスクンビット駅から徒歩10分です。 2020年2月に滞在するすべてのゲストは、1826ルーフトップバーで1滞在1名につき1杯の無料ドリンクを楽しめます。

レンブラントホテルバンコクは、クイーンシリキットナショナルコンベンションセンターから車で5分、スワンナプーム国際空港から車で45分です。

床から天井までの窓から素晴らしい街の景色を望むモダンな客室には、32インチの薄型ケーブルテレビとノートパソコンの金庫が備わっています。広々としたバスルームには、すべて天然のバスアメニティとヘアドライヤーが付いています。

スパでボディトリートメントを楽しんだり、設備の整ったフィットネスセンターでトレーニングを続けたりできます。レンブラントバンコクのスタッフは、旅行の手配やコンシェルジュサービスの提供をお手伝いします。

ダイニングのハイライトには、Red Pepperでのボリュームたっぷりのビュッフェ式朝食、受賞歴のあるRangMahalでの高級インド料理などがあります。その他の飲食店には、タイ料理、メキシコ料理、イタリア料理があります。 26階の1826Mixology＆RooftopBarでもドリンクを楽しめます。