バンコクでの私たちのトップピックの1つ。受賞歴のある3つのレストラン、街のスカイラインを望む屋外プール、一流のスパを備えたレンブラントでの安らかな滞在をお楽しみください。無料Wi-Fiを提供しており、BTSのアソークとMRTのスクンビット駅から徒歩10分です。 2020年2月に滞在するすべてのゲストは、1826ルーフトップバーで1滞在1名につき1杯の無料ドリンクを楽しめます。 レンブラントホテルバンコクは、クイーンシリキットナショナルコンベンションセンターから車で5分、スワンナプーム国際空港から車で45分です。 床から天井までの窓から素晴らしい街の景色を望むモダンな客室には、32インチの薄型ケーブルテレビとノートパソコンの金庫が備わっています。広々としたバスルームには、すべて天然のバスアメニティとヘアドライヤーが付いています。 スパでボディトリートメントを楽しんだり、設備の整ったフィットネスセンターでトレーニングを続けたりできます。レンブラントバンコクのスタッフは、旅行の手配やコンシェルジュサービスの提供をお手伝いします。 ダイニングのハイライトには、Red Pepperでのボリュームたっぷりのビュッフェ式朝食、受賞歴のあるRangMahalでの高級インド料理などがあります。その他の飲食店には、タイ料理、メキシコ料理、イタリア料理があります。 26階の1826Mixology&RooftopBarでもドリンクを楽しめます。

アメニティ/機能 2 COVID-19PCRスクリーニングテスト

24時間待機看護サービス

24時間の医師コンサルティング(BNH病院経由)

ドンムアン空港またはスワンナプーム空港からホテルへの無料送迎サービス

最初のネガティブテスト後7日目からの部屋の掃除

インド料理、メキシコ料理、イタリア料理のレストランから選べる厳選されたメニューからの3食

高速WiFiインターネットアクセス

最初のネガティブテスト後7日目からのリラクゼーションエリア

登録看護師の監督下での1日2回の温度と健康の監視

ルームサービスは通常メニューから20%割引

国際チャンネル付きテレビ

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

🇫🇷 Benjamin Nicolas に到着しました 07/02/2021 4.8 Standard Room ポジティブ 良い部屋

快適なベッド

素敵なバスルーム

とても美味しい食べ物 ネガ ウィンドウを開くことができません 部屋は広々としていて、寝具はとても快適でした。無線LANはとても良かった。食べ物は素晴らしく、多様で豊富でした。スタッフはフレンドリーで簡単にアクセスできました。

