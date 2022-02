Total AQ chambres d'hôtel 150 Chambres Hôpital partenaire BNH Hospital

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Profitez de séjours reposants à Rembrandt avec 3 restaurants primés, une piscine extérieure avec vue sur les toits de la ville et un spa de premier ordre. Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, il se trouve à 10 minutes à pied du BTS Asoke et de la station de métro Sukhumvit. Tous les clients séjournant en février 2020 peuvent recevoir une boisson gratuite par personne et par séjour au 1826 Roof Top Bar. En voiture, le Rembrandt Hotel Bangkok se trouve à 5 minutes du centre de conventions national Queen Sirikit et à 45 minutes de l'aéroport international de Suvarnabhumi. Bénéficiant d'une vue imprenable sur la ville depuis les baies vitrées, les chambres modernes sont équipées d'une télévision par câble à écran plat de 81 cm et d'un coffre-fort pour ordinateur portable. Les salles de bains spacieuses sont dotées d'articles de toilette entièrement naturels et d'un sèche-cheveux. Vous pourrez vous offrir des soins corporels au spa ou continuer à vous entraîner dans la salle de sport bien équipée. Le personnel du Rembrandt Bangkok pourra vous aider à organiser votre voyage et fournir un service de conciergerie. Les points forts de la restauration comprennent un copieux petit-déjeuner buffet au Red Pepper et une cuisine indienne raffinée au Rang Mahal, un établissement primé. Les autres options de restauration comprennent des plats thaïlandais, mexicains et italiens. Vous pourrez également prendre un verre au 1826 Mixology & Rooftop Bar au 26ème étage.

Commodités / caractéristiques 2 tests de dépistage par PCR COVID-19

Service d'infirmière de réserve 24 heures

Consultation médicale 24 heures sur 24 (via l'hôpital BNH)

Service de transfert gratuit de l'aéroport Don Mueang ou Suvarnabhumi à l'hôtel

Nettoyage de la chambre à partir du 7ème jour après le premier test négatif

3 repas à partir de menus sélectionnés avec des choix disponibles dans les restaurants indiens, mexicains et italiens

Accès Internet WiFi haut débit

Espace détente à partir du 7ème jour après le premier test négatif

Surveillance bimensuelle de la température et de la santé sous la supervision d'une infirmière

Service d'étage 20% de réduction sur les menus réguliers

TV avec chaînes internationales

🇫🇷 Benjamin Nicolas Arrivé le 07/02/2021 4.8 Standard Room Positifs Bonne chambre

Confortable bed

Belle salle de bain

Nourriture très savoureuse Négatifs Impossible d'ouvrir la fenêtre La chambre était spacieuse et la literie très confortable. Le wifi était très bon. La nourriture était excellente, variée et copieuse. Le personnel était sympathique et facilement accessible.