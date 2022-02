Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与波峰度假村和泳池别墅以优先方式,以及波峰度假村和泳池别墅从你会直接收取货款。

Crest Resort & Pool Villas 位于芭东山,距离最著名的夜生活区有 10 分钟车程,是体验普吉岛及其周边地区的理想场所。酒店离市中心不太远,通常需要大约 45 分钟才能到达机场。酒店位置便利,可轻松前往城市的必游景点。 Crest Resort & Pool Villas 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施,致力于确保您的住宿尽可能舒适。这家酒店提供众多现场设施,即使是最挑剔的客人也能满意。 所有客房均配备周到的设施,以确保无与伦比的舒适感。您可以全天享受轻松的氛围、健身中心、桑拿浴室、室外游泳池和豪华的 Prima 水疗中心。 Crest Resort & Pool Villas 是前往普吉岛的旅客的明智选择,每次都能提供轻松无忧的住宿体验。

分数 4.5 /5 优秀的 基于 3 评论 评分 2 优秀的 1 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 波峰度假村和泳池别墅的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 波峰度假村和泳池别墅 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇹🇭 Lamduan Cielski 到达 09/07/2021 4.2 Deluxe Room 正数 食物很好;工作人员非常友好;经理非常乐于助人;漂亮的酒店,有漂亮的游泳池 负面的 食物贵:炒饭 $350 bh;远离市中心——从酒店到市区的单程交通费用为 800 泰铢,当地出租车——400 泰铢;水压差;白天房间里没有灯:昏暗的灯光只在白天在浴室里可用。不是很可靠的基础设施;门把手掉了,第一天晚上电话没用 酒店很漂亮,食物很美味;环境很好;基本的酒店必需品,如房间的水压和电力是零星的;第一晚到达电话在房间里没有工作;食物很美味但很贵:炒饭 $350bht。远离城镇。如果你想隐居,这是一个不错的地方。如果您想靠近市中心和海滩,请不要选择这家酒店。然而,酒店工作人员,尤其是经理非常好。当我的航班因 Covid 激增而取消时,经理安排我从普吉岛乘坐交通工具前往巴士站,将我送回清莱。 🇬🇧 Toni Wagner 到达 03/07/2021 4.8 Deluxe Pool Villa 正数 友好和乐于助人的员工 负面的 对一些客人没有参加 SHA+ 计划感到失望 在我们逗留期间,这里的工作人员都很棒。他们非常有帮助。房间很完美。食物很好吃。 🇳🇱 Annemieke Rijke 到达 15/07/2021 4.7 Deluxe Room 正数 抵达前很快回复我的问题

很快就收到了shaba

对沙盒程序有很好的理解

合作且易于安排 pcr 测试

灵活的变更请求

非常友好和友善的员工 负面的 没有任何 佳士得酒店对我来说是最好的酒店选择。优越的地理位置,享有美景,不是太大/房间不多,为酒店营造出温馨的氛围,知识渊博且友好的员工,一流的水疗中心,漂亮的健身房和令人惊叹的游泳池。