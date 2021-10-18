Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与芭东梅林酒店以优先方式，以及芭东梅林酒店从你会直接收取货款。

芭东梅林酒店是 1986 年在芭东海滩建造的第三家度假村。从那天起，我们致力于为您打造完美的家外之家，并在我们的酒店内保留几十年前芭东丰富的自然风光。这就是为什么我们的度假村被称为芭东的绿色绿洲。

我们是一家温馨的家庭经营度假村，从 1980 年代的简陋根源开始，只有 80 间客房。成功之后，我们将度假村和设施扩展到今天的样子，包括 448 间客房、4 个游泳池和众多酒吧和餐厅。然而，我们的服务仍然像最初几年一样真诚和个性化，这就是为什么我们的许多客人年复一年地回来的原因。我们的一些回头客已经回到芭东梅林酒店超过 30 次了！

我们致力于使我们的酒店成为适合家庭入住的目的地，您可以在酒店度过一整天，而不会感受到芭东地区的喧嚣。我们希望你能在这里找到你的家并在我们的避难所休息。正如我们所说，家是心之所在。您的幸福是我们的首要任务，没有什么是麻烦的。

我们期待着欢迎您来到芭东绿洲！