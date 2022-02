Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与芭东梅林酒店以优先方式,以及芭东梅林酒店从你会直接收取货款。

芭东梅林酒店是 1986 年在芭东海滩建造的第三家度假村。从那天起,我们致力于为您打造完美的家外之家,并在我们的酒店内保留几十年前芭东丰富的自然风光。这就是为什么我们的度假村被称为芭东的绿色绿洲。 我们是一家温馨的家庭经营度假村,从 1980 年代的简陋根源开始,只有 80 间客房。成功之后,我们将度假村和设施扩展到今天的样子,包括 448 间客房、4 个游泳池和众多酒吧和餐厅。然而,我们的服务仍然像最初几年一样真诚和个性化,这就是为什么我们的许多客人年复一年地回来的原因。我们的一些回头客已经回到芭东梅林酒店超过 30 次了! 我们致力于使我们的酒店成为适合家庭入住的目的地,您可以在酒店度过一整天,而不会感受到芭东地区的喧嚣。我们希望你能在这里找到你的家并在我们的避难所休息。正如我们所说,家是心之所在。您的幸福是我们的首要任务,没有什么是麻烦的。 我们期待着欢迎您来到芭东绿洲!

便利设施/功能 花园泳池

瀑布池

露台泳池

热带泳池

儿童泳池

COCONUT COFFEE SHOP(提供现代国际美食的休闲小酒馆)

池畔酒吧(2 间舒适的池畔酒吧)

CAFE DEL MAR(俯瞰安达曼海的时尚餐厅提供来自泰国各地的现代风味的优雅和折衷混合,以及各种热茶或现煮咖啡、冷饮、蛋糕、冰淇淋。)

SEASIDE TERRACE(海滨花园的气氛很好,还有特别的主题夜间自助餐,边看边做饭,每晚都有现场娱乐表演)

休息大厅

SUNSET BAR(紧邻海滩的清爽饮料、鸡尾酒和长饮选择。)

BREW BY THE FALLS(烘焙小吃和现煮有机咖啡或优质茶)

小孩俱乐部

健身中心

分数 4.8 /5 优秀的 基于 3 评论 评分 3 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 🇹🇭 Wannapha 到达 08/10/2021 5.0 Superior Pool View Very good service mind, hotel room was very clean,comfortable to go to Patong beach , recommended for this hotel 🇩🇪 Bosing 到达 26/09/2021 4.5 Superior Pool View Service very good.very friendly nice pools. good position, way direct to the beach. Room nice and clean. 🇫🇮 Kaarlo Lintula 到达 04/09/2021 4.8 Superior Pool View At this hotel i have enjoyed myself well and i believe that future sandbox travelers will also feel comfortable.