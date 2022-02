Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Situé sur Patong Hill, à 10 minutes en voiture de la zone de vie nocturne la plus célèbre, Crest Resort & Pool Villas est l'endroit idéal pour découvrir Phuket et ses environs. L'hôtel n'est pas trop loin du centre-ville et il faut normalement environ 45 minutes pour rejoindre l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, Crest Resort & Pool Villas s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante, du centre de remise en forme, du sauna, de la piscine extérieure et du luxueux spa Prima. Crest Resort & Pool Villas est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

