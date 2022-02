Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にクレストリゾートアンドプールヴィラズ 直接連絡し、 クレストリゾートアンドプールヴィラズが直接支払いを回収します。

最も有名なナイトライフエリアから車で10分のパトンヒルに位置するクレストリゾート&プールヴィラズは、プーケットとその周辺を体験するのに最適な場所です。ホテルは市内中心部からそれほど遠くなく、空港までは通常約45分かかります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 クレストリゾート&プールヴィラズは、ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、可能な限り快適な滞在をお約束します。このホテルには、最も目の肥えたゲストでも満足できる数多くの施設があります。 すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。一日中、リラックスした雰囲気、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、豪華なプリマスパをお楽しみいただけます。クレストリゾート&プールヴィラズはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 4.5 /5 優れた に基づく 3 レビュー 評価 2 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい クレストリゾートアンドプールヴィラズゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す クレストリゾートアンドプールヴィラズ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇭 Lamduan Cielski に到着しました 09/07/2021 4.2 Deluxe Room ポジティブ 食べ物は良かった。スタッフはとてもフレンドリー。マネージャーはとても役に立ちました。素敵なプールのある美しいホテル ネガ 高価な食品:チャーハンは350バーツ。町の中心部から遠く離れている-ホテルから町への片道輸送で800バーツ、地元のタクシー-400バーツ。悪い水圧;日中は部屋に照明がありません。薄暗い照明は日中はバスルームでのみ利用できます。あまり信頼できないインフラストラクチャ。ドアノブが落ち、最初の夜は電話が効かなかった ホテルは美しく、食べ物はおいしいです。設定はとてもいいです。部屋の水圧や電気などの基本的なホテルの必需品は散発的でした。最初の夜の到着電話は部屋で機能しませんでした。食べ物はおいしいですが、非常に高価です。チャーハンは350億ドルです。町から遠く離れています。あなたが隔離を望むなら、これは素晴らしい場所です。町の中心部やビーチに近くなりたい場合は、このホテルを選択しないでください。しかし、ホテルのスタッフ、特にマネージャーはとても親切でした。コビッドの急増によりフライトがキャンセルされたとき、マネージャーは私がプーケットからバス停に行き、チェンライに帰るのを手配してくれました。 🇬🇧 Toni Wagner に到着しました 03/07/2021 4.8 Deluxe Pool Villa ポジティブ フレンドリーで親切なスタッフ ネガ 一部のゲストがSHA +プログラムに参加していなかったことに失望した ここのスタッフは私たちの滞在を通して素晴らしかった。彼らは非常に役に立ちました。部屋は完璧だった。食べ物は美味しかったです。 🇳🇱 Annemieke Rijke に到着しました 15/07/2021 4.7 Deluxe Room ポジティブ 到着前に私の質問に非常に迅速に答える

シャバをすぐに受け取った

サンドボックスプログラムの十分な理解

協力的で簡単にPCRテストを手配できます

変更のリクエストに柔軟に対応

とても素敵でフレンドリーなスタッフ ネガ 無し クレストホテルは私にとって最良のホテルでした。素晴らしいロケーション、素晴らしい景色、大きすぎない/多くの部屋がないという絶好のロケーションは、ホテルに親密な雰囲気、非常に知識が豊富でフレンドリーなスタッフ、素晴らしいスパ、素敵なジム、そして素晴らしいプールを提供します。