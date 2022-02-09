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拉玛布林度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
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更新于 February 9, 2022
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Ramaburin Resort 位于芭东，是体验普吉岛及其周边地区的理想场所。这家 3.5 星级酒店距离热闹的城市 10.0 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。这家现代酒店临近巴东马林广场, 约翰国际裁缝店, 泰拳训练馆等热门景点。拉玛布林度假村提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。 24 小时客房服务、所有客房内的免费 Wi-Fi、每日客房清洁服务、出租车服务、无障碍设施只是拉玛布林度假村区别于该市其他酒店的部分设施。拉玛布林度假村拥有 68 间卧室。所有客房都布置高雅，许多甚至提供诸如液晶电视/等离子屏幕、互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线（免费）、无烟房、空调等舒适设施。酒店提供许多独特的休闲设施，如高尔夫球场（3 公里以内）、室外游泳池、游泳池（儿童）、花园、水上运动（机动）。拉玛布林度假村是在普吉岛寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

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地址/地图

5/11 Prachanuchao Rd., Patong, Phuket, Thailand, 83150

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