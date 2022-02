Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem The Crest Resort und Poolvillen , und The Crest Resort und Poolvillen wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Crest Resort & Pool Villas liegt auf dem Patong Hill, eine 10-minütige Fahrt vom berühmtesten Ausgehviertel entfernt, und ist der perfekte Ort, um Phuket und seine Umgebung zu erleben. Das Hotel ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt und die Fahrt zum Flughafen dauert normalerweise etwa 45 Minuten. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Crest Resort & Pool Villas hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre, das Fitnesscenter, die Sauna, den Außenpool und das luxuriöse Prima Spa genießen. Crest Resort & Pool Villas ist eine gute Wahl für Phuket-Reisende und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels