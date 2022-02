船礁湖度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport.
Deluxe 35 m²
฿9,100 - 7 Day Sandbox
฿7,800 - 5 Day Test & Go
฿6,800 - 4 Day Test & Go
฿3,800 - 2 Day Test & Go
฿2,300 - 1st Day Test & Go
฿7,800 - 5th Day Test & Go
特征
7-11购买
阳台
允许健身
国际频道
互联网-无线上网
游泳池

阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

Grand Deluxe 45 m²
฿11,200 - 7 Day Sandbox
฿9,300 - 5 Day Test & Go
฿8,000 - 4 Day Test & Go
฿4,400 - 2 Day Test & Go
฿2,600 - 1st Day Test & Go
฿9,300 - 5th Day Test & Go
特征
7-11购买
阳台
允许健身
国际频道
互联网-无线上网
户外设施
游泳池

阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

户外设施

Lagoon Suite 72 m²
฿17,500 - 7 Day Sandbox
฿13,800 - 5 Day Test & Go
฿12,000 - 4 Day Test & Go
฿6,400 - 2 Day Test & Go
฿3,600 - 1st Day Test & Go
฿13,800 - 5th Day Test & Go
特征
7-11购买
阳台
浴缸
允许健身
国际频道
互联网-无线上网
客厅
游泳池

阳台

浴缸

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

Family Suite 2 Bedrooms 86 m²
฿21,000 - 7 Day Sandbox
฿16,300 - 5 Day Test & Go
฿14,000 - 4 Day Test & Go
฿7,400 - 2 Day Test & Go
฿4,100 - 1st Day Test & Go
฿16,300 - 5th Day Test & Go
特征
7-11购买
阳台
家庭套房
允许健身
国际频道
互联网-无线上网
厨房
客厅
游泳池

阳台

家庭套房

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

厨房

客厅

游泳池

船礁湖度假村位于普吉岛的第一个顶级码头——普吉岛船礁湖,这是一个生活方式和住宅村。度假村距离普吉岛国际机场 20 分钟路程,所有 134 间客房均以航海主题装饰高雅布置。度假村内的设施是一个大型游泳池和网球场,周边地区适合慢跑。度假村还提供设施齐全的一居室和两居室顶层公寓的长期住宿。 在码头村度假村内,拥有各种餐饮设施,包括著名的咖啡品牌、特色餐厅和当地的泰国美食。国际标准的超市、别墅市场、成熟的银行、SPA、精品店和普吉岛的第一个溜冰场都是村内许多设施的一部分。 Boat Lagoon Resort 还为 MICE 活动提供多种设施选择,这里是普吉岛最大的空调帐篷之一。位于码头区底层的“泻湖码头”由一系列餐饮场所组成,可俯瞰美丽的码头及其停泊的游艇和游艇。

分数 4.5 /5 优秀的 基于 7 评论 评分 5 优秀的 1 非常好 1 平均数 0 较差的 0 糟糕的 船礁湖度假村的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 船礁湖度假村 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder 到达 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe 正数 Friendly staff

Great food

Very clean 负面的 Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft 到达 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe 正数 Near to my own Condo @ Supalai Lagoon 负面的 The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse 到达 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing 正数 Very helpful staffs 负面的 WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall 到达 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing 正数 清洁服务非常棒。 负面的 厨房已经有几天没有木瓜了。 我真的很喜欢在这里的住宿,服务或设施没有任何问题。完美的价格! 🇦🇺 Genevieve Chase 到达 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite 正数 工作人员非常友好和乐于助人

附近有很多餐馆和超市

一年中这个时候海滩太粗糙而不能游泳的可爱方面 我真的很喜欢住在这里。第一天晚上,我订购了 Food Panda 外卖服务。一旦我的 PCR 结果 #1 为阴性,酒店就给我带来了我在厨房里自给自足所需的所有东西。每天提供早餐。为我单独运输提供了一辆大货车。正在实践良好的covid协议。在整个 2 周内,工作人员都非常乐于助人。 🇺🇸 Charles Edward Lewis 到达 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing 正数 几个吃喝玩乐的地方。

咖啡厅和餐厅。

带房间的免费美式早餐。 负面的 游泳池被政府关闭。 住宿愉快,有很多餐厅。现场设有水疗中心和市场以及往返酒店的交通服务。 🇺🇸 John O'Shaughnessy 到达 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing 正数 非常细心的员工 负面的 没有任何 不错的酒店,位置便利。好员工。酒店的食物非常好,靠近餐馆。舒适的床。

Hotel Offer Brochure