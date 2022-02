普吉岛帕尔酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 豪华双床房 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go

浴缸

允许健身

互联网-无线上网

豪华双人床 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go

对于想要领略普吉岛风光的旅客来说,The Par 普吉岛酒店是最佳选择。酒店距离市中心 2. 公里,方便客人前往重要的城镇设施。普吉岛乡村俱乐部, 普吉寺 Ketho, Bang Wad Reservoir 也近在咫尺。普吉岛帕尔酒店为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施,致力于确保您的住宿尽可能舒适。为了客人的舒适和便利,酒店在所有客房提供免费无线网络连接、每日客房清洁服务、出租车服务、票务服务、24 小时前台服务。在您入住期间体验高品质的客房设施。部分客房提供液晶电视/等离子屏幕、无线上网、无线上网(免费)、漩涡浴缸、无烟房,旨在帮助客人在漫长的一天后恢复活力。您可以全天享受热水浴缸、高尔夫球场(现场)、高尔夫球场(3 公里以内)、室外游泳池和水疗中心的轻松氛围。无论您出于何种原因前往普吉岛,The Par 普吉岛酒店都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。

分数 3.6 /5 非常好 基于 1 审查 评分 0 优秀的 1 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 普吉岛帕尔酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 普吉岛帕尔酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇩🇪 Harald Huber 到达 09/07/2021 3.6 Deluxe Twin 正数 平静而干净

漂亮的游泳池

非常愉快的按摩 负面的 一切都适合这个价格

没什么好抱怨的 我敢于,遵循沙盒模型,最终来到了 The Par 普吉岛。我受到了非常友好的欢迎,所有服务都非常好。 Covid 测试(在中部)很不舒服,但很快就结束了,我可以推荐这家酒店