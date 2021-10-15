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CA酒店及住宅 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
通过
944条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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CA Residence 位于普吉镇，是体验普吉岛及其周边地区的理想场所。这家四星级酒店距离机场仅 28.2 公里，可轻松抵达。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 CA Residence 还提供多种设施，丰富您在普吉岛的住宿体验。为了客人的舒适和方便，酒店在所有客房提供免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、壁炉、私人登记入住/退房服务。酒店拥有 65 间布置精美的客房，其中许多客房包括液晶电视/等离子屏幕、空气净化器、清洁产品、衣架、免费速溶咖啡。酒店的健身中心、室外游泳池、游泳池（儿童）、花园是忙碌一天后放松身心的理想场所。凭借理想的位置和相匹配的设施，CA Residence 在许多方面都堪称完美。

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🇹🇭Areerat Khamngam

评论于 15/10/2021
到达 07/10/2021
5.0 Deluxe Double Bed (Room Only)
正数     
  • ห้องสะอาดพนักงานบริการดี ประทับใจกับการกักตัวในครั้งนี้มากค่ะ
负面的
  • การเดินทางอาจจะอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมสถานที่ต่างๆนิดหน่อย แต่ทางโรงแรมมีรถจักรยานยนต์ให้เช่าในราคา 300 บาทต่อวัน ก็สะดวกขึ้นมาค่ะ

โดยส่วนตัวประทับใจการบริการของทางโรงแรมมาก มีปัญหา ไม่เข้าใจ หรือต้องการไปสถานที่ต่างๆพนักงานก็ช่วยหาให้ตลอด ห้องก็สะอาด ปลอดภัย และสงบดีค่ะ

地址/地图

88 Moo 6 Prachasamukkhee , Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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