Boat Lagoon Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in très forte demande right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 114 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Boat Lagoon Resort de manière prioritaire, et Boat Lagoon Resort percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe 35 m² ฿9,100 - 7 Day Sandbox ฿7,800 - 5 Day Test & Go ฿6,800 - 4 Day Test & Go ฿3,800 - 2 Day Test & Go ฿2,300 - 1st Day Test & Go ฿7,800 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Grand Deluxe 45 m² ฿11,200 - 7 Day Sandbox ฿9,300 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 2 Day Test & Go ฿2,600 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Lagoon Suite 72 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿13,800 - 5 Day Test & Go ฿12,000 - 4 Day Test & Go ฿6,400 - 2 Day Test & Go ฿3,600 - 1st Day Test & Go ฿13,800 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Baignoire

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 4 Adults, 4 Children, 1 Infant Family Suite 2 Bedrooms 86 m² ฿21,000 - 7 Day Sandbox ฿16,300 - 5 Day Test & Go ฿14,000 - 4 Day Test & Go ฿7,400 - 2 Day Test & Go ฿4,100 - 1st Day Test & Go ฿16,300 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Suites familiales

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Piscine

Boat Lagoon Resort est situé dans le premier port de plaisance de Phuket, le Phuket Boat Lagoon, qui est un village résidentiel et de style de vie. Le complexe est situé à 20 minutes de l'aéroport international de Phuket et les 134 chambres sont meublées avec goût et décorées sur le thème nautique. Les installations du complexe comprennent une grande piscine et un court de tennis avec des environs pour faire du jogging. Le complexe propose également des hébergements à long terme dans des appartements penthouse entièrement meublés d'une ou deux chambres. Au sein de la station balnéaire du village de la marina, se trouve un large éventail de restaurants, de marques de café renommées, de restaurants de spécialités et de cuisine thaïlandaise locale. Un supermarché aux normes internationales, Villa Market, une banque à part entière, des SPA, des boutiques et la première patinoire de Phuket font tous partie des nombreuses installations situées dans le village. Boat Lagoon Resort abrite également une large gamme d'installations pour les événements MICE, abritant l'un des plus grands chapiteaux climatisés de Phuket. Le ‘Lagoon Quay’ situé au rez-de-chaussée de la zone de la marina, se compose d'un collectif de points de restauration, qui surplombe la magnifique marina avec ses yachts amarrés et ses bateaux de plaisance.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 4.5 /5 Excellent Basé sur 7 Commentaires Notation 5 Excellent 1 Très bien 1 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Boat Lagoon Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Boat Lagoon Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder Arrivé le 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe Positifs Friendly staff

Great food

Very clean Négatifs Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft Arrivé le 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe Positifs Near to my own Condo @ Supalai Lagoon Négatifs The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse Arrivé le 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing Positifs Very helpful staffs Négatifs WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall Arrivé le 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Positifs Le service de nettoyage a été phénoménal. Négatifs La cuisine n'a plus de papaye depuis quelques jours maintenant. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici et je n'ai eu aucun problème avec le service ou les installations. Parfait pour le prix ! 🇦🇺 Genevieve Chase Arrivé le 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite Positifs Le personnel était très sympathique et serviable

Beaucoup de restaurants et supermarché à proximité

Bel aspect pour cette période de l'année où les plages sont trop agitées pour la baignade J'ai vraiment apprécié mon séjour ici. Le premier soir, j'ai commandé la livraison de Food Panda. Une fois que j'ai eu un résultat PCR négatif n°1, l'hôtel m'a apporté tout ce dont j'avais besoin pour être autonome dans ma cuisine. Le petit-déjeuner est servi tous les jours. Une grande camionnette a été fournie pour mon transport en solo. Les bons protocoles covid sont pratiqués. Le personnel a été très utile tout au long des 2 semaines. 🇺🇸 Charles Edward Lewis Arrivé le 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Positifs Plusieurs endroits pour manger et boire.

Café et restaurant.

Petit déjeuner américain gratuit avec chambre. Négatifs La piscine a été fermée par le gouvernement. Le séjour a été agréable avec une vérité de restaurants. Avec un spa et un marché sur place et le transport de l'hôtel vers et depuis. 🇺🇸 John O'Shaughnessy Arrivé le 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing Positifs Personnel très attentionné Négatifs Rien Bel hôtel idéalement situé. Bon personnel. La nourriture est excellente à l'hôtel et à proximité des restaurants. Lits confortables.