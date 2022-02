ボートラグーンリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in 非常に高い需要 right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 114最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にボートラグーンリゾート 直接連絡し、 ボートラグーンリゾートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe 35 m² ฿9,100 - 7 Day Sandbox ฿7,800 - 5 Day Test & Go ฿6,800 - 4 Day Test & Go ฿3,800 - 2 Day Test & Go ฿2,300 - 1st Day Test & Go ฿7,800 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Grand Deluxe 45 m² ฿11,200 - 7 Day Sandbox ฿9,300 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 2 Day Test & Go ฿2,600 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Lagoon Suite 72 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿13,800 - 5 Day Test & Go ฿12,000 - 4 Day Test & Go ฿6,400 - 2 Day Test & Go ฿3,600 - 1st Day Test & Go ฿13,800 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

バスタブ

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 4 Adults, 4 Children, 1 Infant Family Suite 2 Bedrooms 86 m² ฿21,000 - 7 Day Sandbox ฿16,300 - 5 Day Test & Go ฿14,000 - 4 Day Test & Go ฿7,400 - 2 Day Test & Go ฿4,100 - 1st Day Test & Go ฿16,300 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バルコニー

ファミリースイート

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

キッチン

リビングルーム

スイミングプール

ボートラグーンリゾートは、プーケットで最初の最高のマリーナであるプーケットボートラグーン内にあります。プーケットボートラグーンは、ライフスタイルと住宅の村です。リゾートはプーケット国際空港から20分の場所にあり、134室の客室すべてが航海をテーマにした装飾で上品に装飾されています。リゾート内の施設は、ジョギング用の周辺エリアがある大きなスイミングプールとテニスコートです。リゾートでは、家具付きの1ベッドルームと2ベッドルームのペントハウスアパートメントで長期宿泊施設も提供しています。 マリーナビレッジリゾート内には、有名なコーヒーブランド、専門レストラン、地元のタイ料理など、さまざまなダイニング施設があります。国際標準のスーパーマーケット、ヴィラマーケット、本格的な銀行、SPA、ブティック、プーケット初のアイススケートアリーナはすべて、村内にある多くの施設の一部です。ボートラグーンリゾートはまた、プーケットで最大のエアコン付きマーキーの1つを主催し、MICEイベントのための施設の幅広いオプションを主催しています。マリーナゾーンの1階にある「ラグーンキー」は、係留されたヨットやプレジャーボートのある美しいマリーナを見下ろす飲食店の集合体で構成されています。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 4.5 /5 優れた に基づく 7 レビュー 評価 5 優れた 1 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい ボートラグーンリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ボートラグーンリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder に到着しました 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe ポジティブ Friendly staff

Great food

Very clean ネガ Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft に到着しました 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe ポジティブ Near to my own Condo @ Supalai Lagoon ネガ The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse に到着しました 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing ポジティブ Very helpful staffs ネガ WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall に到着しました 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing ポジティブ クリーニングサービスは驚異的です。 ネガ キッチンはここ数日パパイヤがなくなっています。 私はここでの滞在を本当に楽しんでおり、サービスや施設に問題はありませんでした。価格にぴったり! 🇦🇺 Genevieve Chase に到着しました 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite ポジティブ スタッフはとてもフレンドリーで親切でした

近くにたくさんのレストランやスーパーマーケットがあります

ビーチが荒れすぎて泳げないこの時期の素敵な一面 ここに滞在するのは本当に楽しかったです。最初の夜、私はフードパンダの配達を注文しました。 PCRの結果#1が陰性になると、ホテルはキッチンで自給自足するために必要なすべてのものを持ってきてくれました。朝食は毎日提供しています。私の一人乗りには大きなバンが用意されていました。実践されている良いcovidプロトコル。スタッフは2週間を通してとても親切でした。 🇺🇸 Charles Edward Lewis に到着しました 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing ポジティブ 食べたり飲んだりする場所がいくつかあります。

コーヒーショップとレストラン。

客室付きの無料アメリカンブレックファースト。 ネガ プールは政府によって閉鎖されました。 滞在はレストランの真実で快適でした。敷地内にスパとマーケットがあり、ホテルとの往復送迎があります。 🇺🇸 John O'Shaughnessy に到着しました 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing ポジティブ とても気配りの行き届いたスタッフ ネガ 無し 便利な場所にある素敵なホテル。良い店員。食事はホテルで素晴らしく、レストランの近くにあります。快適なベッド。

Hotel Offer Brochure