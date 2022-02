Boot Lagoon Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in zeer hoge vraag right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 114 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Boot Lagoon Resort Boot Lagoon Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe 35 m² ฿9,100 - 7 Day Sandbox ฿7,800 - 5 Day Test & Go ฿6,800 - 4 Day Test & Go ฿3,800 - 2 Day Test & Go ฿2,300 - 1st Day Test & Go ฿7,800 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Grand Deluxe 45 m² ฿11,200 - 7 Day Sandbox ฿9,300 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 2 Day Test & Go ฿2,600 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Lagoon Suite 72 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿13,800 - 5 Day Test & Go ฿12,000 - 4 Day Test & Go ฿6,400 - 2 Day Test & Go ฿3,600 - 1st Day Test & Go ฿13,800 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Bad

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 4 Adults, 4 Children, 1 Infant Family Suite 2 Bedrooms 86 m² ฿21,000 - 7 Day Sandbox ฿16,300 - 5 Day Test & Go ฿14,000 - 4 Day Test & Go ฿7,400 - 2 Day Test & Go ฿4,100 - 1st Day Test & Go ฿16,300 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon

Familie suites

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Woonkamer

Zwembad

Boat Lagoon Resort ligt in de eerste belangrijkste jachthaven van Phuket, de Phuket Boat Lagoon, een lifestyle- en woondorp. Het resort ligt op 20 minuten van de internationale luchthaven van Phuket en alle 134 kamers zijn smaakvol ingericht met een nautisch thema. Faciliteiten binnen het resort is een groot zwembad en een tennisbaan met een omgeving om te joggen. Het resort biedt ook langdurige accommodatie in de volledig ingerichte penthouse-appartementen met één en twee slaapkamers. In het resort Marina Village vindt u een breed scala aan eetgelegenheden, van gerenommeerde koffiemerken, specialiteitenrestaurants en lokale Thaise gerechten. Een internationale standaardsupermarkt, Villa Market, een volwaardige bank, SPA's, boetieks en de eerste schaatsarena van Phuket maken allemaal deel uit van de vele faciliteiten in het dorp. Boat Lagoon Resort biedt ook een breed scala aan faciliteiten voor MICE-evenementen, met een van de grootste tenten met airconditioning in Phuket. De ‘Lagoon Quay’ gelegen op de begane grond van de jachthavenzone, bestaat uit een collectief van eetgelegenheden, die uitkijkt over de prachtige jachthaven met zijn aangemeerde jachten en pleziervaartuigen.

Score 4.5 /5 Uitstekend Gebaseerd op 7 beoordelingen Beoordeling 5 Uitstekend 1 Zeer goed 1 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Boot Lagoon Resort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Boot Lagoon Resort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder Aangekomen 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe Pluspunten Friendly staff

Great food

Very clean Minpunten Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft Aangekomen 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe Pluspunten Near to my own Condo @ Supalai Lagoon Minpunten The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse Aangekomen 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing Pluspunten Very helpful staffs Minpunten WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall Aangekomen 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Pluspunten De schoonmaakservice was fenomenaal. Minpunten De keuken is al een paar dagen uit de papaya. Ik heb echt genoten van mijn verblijf hier en heb geen problemen gehad met de service of de faciliteiten. Perfect voor de prijs! 🇦🇺 Genevieve Chase Aangekomen 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite Pluspunten Personeel was erg vriendelijk en behulpzaam

Veel restaurants en supermarkt in de buurt

Mooi aspect voor deze tijd van het jaar wanneer de stranden te ruw zijn om te zwemmen Ik heb echt genoten van mijn verblijf hier. Op de eerste nacht bestelde ik de bezorging van Food Panda. Toen ik eenmaal een negatief PCR-resultaat #1 had, bracht het hotel me alle dingen die ik nodig had om zelfvoorzienend te zijn in mijn keuken. Er wordt elke dag een ontbijt verzorgd. Er was een groot busje voorzien voor mijn solo-transport. Er worden goede covid-protocollen toegepast. Personeel was zeer behulpzaam gedurende de hele 2 weken. 🇺🇸 Charles Edward Lewis Aangekomen 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Pluspunten Verschillende plaatsen om te eten en te drinken.

Koffieshop en restaurant.

Gratis Amerikaans ontbijt met kamer. Minpunten Zwembad werd gesloten door de overheid. Het verblijf was aangenaam met een aantal restaurants. Met een spa en markt ter plaatse en hotelvervoer van en naar. 🇺🇸 John O'Shaughnessy Aangekomen 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing Pluspunten Zeer attent personeel? Minpunten Geen Mooi hotel gunstig gelegen. Goed personeel. Eten is uitstekend in het hotel en in de buurt van restaurants. Comfortabele bedden.