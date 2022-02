Boat Lagoon Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe 35 m²

Balkon

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Grand Deluxe 45 m²

Lagoon Suite 72 m²

Das Boat Lagoon Resort befindet sich in Phukets erstem erstklassigem Yachthafen, der Phuket Boat Lagoon, einem Lifestyle- und Wohndorf. Das Resort liegt 20 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt und alle 134 Zimmer sind geschmackvoll im maritimen Stil eingerichtet. Einrichtungen innerhalb des Resorts sind ein großer Swimmingpool und ein Tennisplatz mit Umgebung zum Joggen. Das Resort bietet auch Langzeitunterkünfte in den komplett eingerichteten Penthouse-Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Im Marina Village Resort finden Sie eine große Auswahl an gastronomischen Einrichtungen, von renommierten Kaffeemarken, Spezialitätenrestaurants und lokaler thailändischer Küche. Ein Supermarkt mit internationalem Standard, Villa Market, eine vollwertige Bank, SPAs, Boutiquen und Phukets erste Eislaufarena gehören zu den vielen Einrichtungen im Dorf. Das Boat Lagoon Resort bietet auch eine große Auswahl an Einrichtungen für MICE-Events und beherbergt eines der größten klimatisierten Festzelte in Phuket. Der „Lagoon Quay“ befindet sich im Erdgeschoss der Marinazone und besteht aus einer Gruppe von Restaurants, die den wunderschönen Yachthafen mit seinen festgemachten Yachten und Sportbooten überblicken.

Ergebnis 4.5 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 7 Bewertungen Bewertung 5 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 1 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Boat Lagoon Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Boat Lagoon Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder Angekommen um 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe Positiv Friendly staff

Great food

Very clean Negative Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft Angekommen um 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe Positiv Near to my own Condo @ Supalai Lagoon Negative The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse Angekommen um 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing Positiv Very helpful staffs Negative WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall Angekommen um 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Positiv Der Reinigungsservice war phänomenal. Negative Die Küche hat seit ein paar Tagen keine Papaya mehr. Ich habe meinen Aufenthalt hier wirklich genossen und hatte keine Probleme mit dem Service oder den Einrichtungen. Für den Preis perfekt! 🇦🇺 Genevieve Chase Angekommen um 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite Positiv Personal war sehr freundlich und hilfsbereit

Viele Restaurants und Supermarkt in der Nähe

Schöner Aspekt für diese Jahreszeit, wenn die Strände zum Schwimmen zu rau sind? Ich habe es wirklich genossen, hier zu bleiben. In der ersten Nacht bestellte ich Food Panda Lieferung. Nachdem ich ein negatives PCR-Ergebnis Nr. 1 hatte, brachte mir das Hotel alles, was ich brauchte, um in meiner Küche autark zu sein. Das Frühstück wird jeden Tag serviert. Für meinen Solotransport wurde ein großer Van zur Verfügung gestellt. Gute Covid-Protokolle werden praktiziert. Das Personal war während der ganzen 2 Wochen sehr hilfsbereit. 🇺🇸 Charles Edward Lewis Angekommen um 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Positiv Mehrere Orte zum Essen und Trinken.

Café und Restaurant.

Kostenloses amerikanisches Frühstück mit Zimmer. Negative Pool wurde von der Regierung geschlossen. Der Aufenthalt war angenehm mit einer Vielzahl von Restaurants. Mit Spa und Markt vor Ort und Hoteltransport von und zu. 🇺🇸 John O'Shaughnessy Angekommen um 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing Positiv Sehr aufmerksames Personal Negative Keiner Schönes Hotel verkehrsgünstig gelegen. Gutes Zeug. Das Essen ist ausgezeichnet im Hotel und in der Nähe von Restaurants. Bequeme Betten.