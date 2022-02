โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in ความต้องการสูงมาก right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 114 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe 35 m² ฿9,100 - 7 Day Sandbox ฿7,800 - 5 Day Test & Go ฿6,800 - 4 Day Test & Go ฿3,800 - 2 Day Test & Go ฿2,300 - 1st Day Test & Go ฿7,800 - 5th Day Test & Go คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven ระเบียง อนุญาตให้ออกกำลังกาย ช่องต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต - Wifi สระว่ายน้ำ

ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สูงสุดของ 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Grand Deluxe 45 m² ฿11,200 - 7 Day Sandbox ฿9,300 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 2 Day Test & Go ฿2,600 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven ระเบียง อนุญาตให้ออกกำลังกาย ช่องต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต - Wifi สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ

ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สูงสุดของ 2 Adults, 4 Children, 1 Infant Lagoon Suite 72 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿13,800 - 5 Day Test & Go ฿12,000 - 4 Day Test & Go ฿6,400 - 2 Day Test & Go ฿3,600 - 1st Day Test & Go ฿13,800 - 5th Day Test & Go คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven ระเบียง อ่างอาบน้ำ อนุญาตให้ออกกำลังกาย ช่องต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต - Wifi ห้องนั่งเล่น สระว่ายน้ำ

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

สูงสุดของ 4 Adults, 4 Children, 1 Infant Family Suite 2 Bedrooms 86 m² ฿21,000 - 7 Day Sandbox ฿16,300 - 5 Day Test & Go ฿14,000 - 4 Day Test & Go ฿7,400 - 2 Day Test & Go ฿4,100 - 1st Day Test & Go ฿16,300 - 5th Day Test & Go คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven ระเบียง ห้องสวีทสำหรับครอบครัว อนุญาตให้ออกกำลังกาย ช่องต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต - Wifi ครัว ห้องนั่งเล่น สระว่ายน้ำ

ระเบียง

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

สระว่ายน้ำ

โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ตั้งอยู่ภายในท่าจอดเรือชั้นนำแห่งแรกของภูเก็ต คือ ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีไลฟ์สไตล์และที่อยู่อาศัย รีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 20 นาที และมีห้องพักทั้งหมด 134 ห้องที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมในธีมทะเล สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสนามเทนนิสพร้อมพื้นที่โดยรอบสำหรับวิ่งจ็อกกิ้ง รีสอร์ทยังให้บริการที่พักระยะยาวในอพาร์ทเมนท์เพนต์เฮาส์แบบหนึ่งและสองห้องนอนที่ตกแต่งครบครัน ภายในรีสอร์ทหมู่บ้านมาริน่า มีร้านอาหารมากมาย ตั้งแต่กาแฟแบรนด์ดัง ร้านอาหารพิเศษ และอาหารไทยท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับสากล วิลล่า มาร์เก็ต ธนาคารเต็มรูปแบบ สปา ร้านบูติก และลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งแรกของภูเก็ต ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในหมู่บ้าน โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับจัดงานไมซ์ โดยเป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 'Lagoon Quay' ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของโซนท่าจอดเรือ ประกอบด้วยร้านอาหารจำนวนมาก ซึ่งมองเห็นท่าจอดเรือที่สวยงามพร้อมเรือยอทช์และงานฝีมือเพื่อความบันเทิง

คะแนน 4.5 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 7 บทวิจารณ์ คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 1 ดีมาก 1 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder มาถึงเมื่อ 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe แง่บวก Friendly staff

Great food

Very clean เชิงลบ Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft มาถึงเมื่อ 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe แง่บวก Near to my own Condo @ Supalai Lagoon เชิงลบ The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse มาถึงเมื่อ 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing แง่บวก Very helpful staffs เชิงลบ WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall มาถึงเมื่อ 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing แง่บวก บริการทำความสะอาดได้รับปรากฎการณ์ เชิงลบ ครัวหมดมะละกอไปสองสามวันแล้ว ฉันมีความสุขกับการเข้าพักที่นี่จริง ๆ และไม่มีปัญหาใด ๆ กับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสำหรับราคา! 🇦🇺 Genevieve Chase มาถึงเมื่อ 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite แง่บวก พนักงานเป็นกันเองและช่วยเหลือดีมาก

มีร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตมากมายในบริเวณใกล้เคียง

แง่มุมที่น่ารักสำหรับช่วงเวลานี้ของปีเมื่อชายหาดขรุขระเกินกว่าจะว่ายน้ำได้ ฉันมีความสุขกับการพักที่นี่ ในคืนแรกฉันสั่ง Food Panda Delivery เมื่อฉันได้ผลลัพธ์ PCR เชิงลบ #1 แล้ว ทางโรงแรมก็นำทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้มีความพอเพียงในครัวของฉัน มีบริการอาหารเช้าทุกวัน มีรถตู้ขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งคนเดียวของฉัน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดที่ดี พนักงานให้ความช่วยเหลือดีมากตลอดทั้ง 2 สัปดาห์ 🇺🇸 Charles Edward Lewis มาถึงเมื่อ 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing แง่บวก สถานที่กินและดื่มหลายแห่ง

ร้านกาแฟและร้านอาหาร.

ฟรีอาหารเช้าแบบอเมริกันพร้อมห้องพัก เชิงลบ รัฐบาลปิดสระน้ำ การเข้าพักเป็นที่น่าพอใจพร้อมร้านอาหารมากมาย ด้วยสปาและตลาดในสถานที่และบริการรับส่งจากโรงแรมไปและกลับ 🇺🇸 John O'Shaughnessy มาถึงเมื่อ 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing แง่บวก พนักงานเอาใจใส่ดีมาก เชิงลบ ไม่มี โรงแรมสวยทำเลสะดวก พนักงานที่ดี อาหารเป็นเลิศในโรงแรมและใกล้กับร้านอาหาร เตียงนอนสบาย.