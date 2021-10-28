PHUKET TEST & GO

Лодка Лагуна Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
754
Обновление February 9, 2022
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7 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in очень высокий спрос right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Hot Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 114 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Лодка Лагуна Резорт в приоритетном порядке, и Лодка Лагуна Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe 35
฿9,100 - 7 Day Sandbox
฿7,800 - 5 Day Test & Go
฿6,800 - 4 Day Test & Go
฿3,800 - 2 Day Test & Go
฿2,300 - 1st Day Test & Go
฿7,800 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 4 Children, 1 Infant
Grand Deluxe 45
฿11,200 - 7 Day Sandbox
฿9,300 - 5 Day Test & Go
฿8,000 - 4 Day Test & Go
฿4,400 - 2 Day Test & Go
฿2,600 - 1st Day Test & Go
฿9,300 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 4 Children, 1 Infant
Lagoon Suite 72
฿17,500 - 7 Day Sandbox
฿13,800 - 5 Day Test & Go
฿12,000 - 4 Day Test & Go
฿6,400 - 2 Day Test & Go
฿3,600 - 1st Day Test & Go
฿13,800 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Ванна
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • Плавательный бассейн
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 4 Adults, 4 Children, 1 Infant
Family Suite 2 Bedrooms 86
฿21,000 - 7 Day Sandbox
฿16,300 - 5 Day Test & Go
฿14,000 - 4 Day Test & Go
฿7,400 - 2 Day Test & Go
฿4,100 - 1st Day Test & Go
฿16,300 - 5th Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Семейные люксы
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • Плавательный бассейн

Курортный отель Boat Lagoon расположен на территории первой первоклассной пристани для яхт Пхукета, лодочной лагуны Пхукета, которая представляет собой стильную жилую деревню. Курорт расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Все 134 номера со вкусом обставлены в морской тематике. Удобства на территории курорта - это большой бассейн и теннисный корт с прилегающей площадкой для бега трусцой. Курорт также предлагает долгосрочное проживание в полностью меблированных одно- и двухкомнатных пентхаусах.

На территории курортного поселка Марина находится широкий выбор ресторанов от известных марок кофе, специализированных ресторанов и ресторанов местной тайской кухни. Супермаркет международного стандарта, Villa Market, полноценный банк, спа-салоны, бутики и первая ледовая арена Пхукета - все это часть многих объектов, расположенных в деревне. Boat Lagoon Resort также предлагает широкий выбор возможностей для проведения мероприятий MICE, в нем размещается один из самых больших шатров с кондиционерами на Пхукете. «Набережная лагуны», расположенная на первом этаже зоны пристани для яхт, состоит из множества ресторанов, из которых открывается вид на красивую пристань для яхт с пришвартованными яхтами и прогулочными судами.

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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 7 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
1
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Лодка Лагуна Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇨🇭Hans Peter Adolf Fluder

Проверено на 28/10/2021
Прибыл 20/10/2021
5.0 Premier Lagoon Deluxe
Положительные     
  • Friendly staff
  • Great food
  • Very clean
Отрицательные
  • Nil

The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty

🇩🇪Klaus Kraft

Проверено на 14/10/2021
Прибыл 04/10/2021
3.4 Premier Lagoon Deluxe
Положительные     
  • Near to my own Condo @ Supalai Lagoon
Отрицательные
  • The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes

Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied

🇩🇪Guenter Grosse

Проверено на 09/10/2021
Прибыл 08/10/2021
4.4 Deluxe Resort Wing
Положительные     
  • Very helpful staffs
Отрицательные
  • WIFI sometimes bad, maybe because of my room

Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again!

🇺🇸Kelsey McCall

Проверено на 03/08/2021
Прибыл 24/07/2021
4.7 Deluxe Resort Wing
Положительные     
  • Уборка была феноменальной.
Отрицательные
  • На кухне уже несколько дней нет папайи.

Мне очень понравилось здесь пребывание, и у меня не было проблем с обслуживанием или удобствами. Идеально по цене!

🇦🇺Genevieve Chase

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 17/07/2021
4.8 Premier Lagoon Suite
Положительные     
  • Персонал был очень дружелюбным и услужливым
  • Рядом много ресторанов и супермаркетов
  • Прекрасный вид для этого времени года, когда пляжи слишком плохие для купания.

Мне очень понравилось здесь останавливаться. В первую ночь я заказал доставку еды Panda. Как только у меня был отрицательный результат ПЦР №1, отель принес мне все, что мне нужно, чтобы быть самодостаточным на кухне. Ежедневно сервируется завтрак. Для моего одиночного транспорта был предоставлен большой фургон. Используются хорошие протоколы covid. Персонал был очень любезным на протяжении всех 2 недель.

🇺🇸Charles Edward Lewis

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 25/07/2021
4.7 Deluxe Resort Wing
Положительные     
  • Несколько мест, где можно поесть и выпить.
  • Кофейня и ресторан.
  • Бесплатный американский завтрак в номере.
Отрицательные
  • Бассейн был закрыт правительством.

Пребывание было приятным, с множеством ресторанов. Со спа-салоном и рынком на территории отеля, а также транспортным сообщением от отеля.

🇺🇸John O'Shaughnessy

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 23/07/2021
4.8 Deluxe Resort Wing
Положительные     
  • Очень внимательный персонал
Отрицательные
  • Никто

Хороший отель, удобно расположенный. Хороший персонал. Еда отличная в отеле и рядом с ресторанами. Удобные кровати.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

22/1 Moo 2 Thepkasattri Rd Kohkaew Muang, Paklok, Phuket, Thailand, 83000

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