Лодка Лагуна Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Курортный отель Boat Lagoon расположен на территории первой первоклассной пристани для яхт Пхукета, лодочной лагуны Пхукета, которая представляет собой стильную жилую деревню. Курорт расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Все 134 номера со вкусом обставлены в морской тематике. Удобства на территории курорта - это большой бассейн и теннисный корт с прилегающей площадкой для бега трусцой. Курорт также предлагает долгосрочное проживание в полностью меблированных одно- и двухкомнатных пентхаусах.

На территории курортного поселка Марина находится широкий выбор ресторанов от известных марок кофе, специализированных ресторанов и ресторанов местной тайской кухни. Супермаркет международного стандарта, Villa Market, полноценный банк, спа-салоны, бутики и первая ледовая арена Пхукета - все это часть многих объектов, расположенных в деревне. Boat Lagoon Resort также предлагает широкий выбор возможностей для проведения мероприятий MICE, в нем размещается один из самых больших шатров с кондиционерами на Пхукете. «Набережная лагуны», расположенная на первом этаже зоны пристани для яхт, состоит из множества ресторанов, из которых открывается вид на красивую пристань для яхт с пришвартованными яхтами и прогулочными судами.