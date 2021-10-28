Лодка Лагуна Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
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Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe 35m²
฿9,100 - 7 Day Sandbox
฿7,800 - 5 Day Test & Go
฿6,800 - 4 Day Test & Go
฿3,800 - 2 Day Test & Go
฿2,300 - 1st Day Test & Go
฿7,800 - 5th Day Test & Go
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Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Плавательный бассейн
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Максимум 2 Adults, 4 Children, 1 Infant
Grand Deluxe 45m²
฿11,200 - 7 Day Sandbox
฿9,300 - 5 Day Test & Go
฿8,000 - 4 Day Test & Go
฿4,400 - 2 Day Test & Go
฿2,600 - 1st Day Test & Go
฿9,300 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Открытые объекты
- Плавательный бассейн
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 4 Children, 1 Infant
Lagoon Suite 72m²
฿17,500 - 7 Day Sandbox
฿13,800 - 5 Day Test & Go
฿12,000 - 4 Day Test & Go
฿6,400 - 2 Day Test & Go
฿3,600 - 1st Day Test & Go
฿13,800 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Ванна
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- Плавательный бассейн
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 4 Adults, 4 Children, 1 Infant
Family Suite 2 Bedrooms 86m²
฿21,000 - 7 Day Sandbox
฿16,300 - 5 Day Test & Go
฿14,000 - 4 Day Test & Go
฿7,400 - 2 Day Test & Go
฿4,100 - 1st Day Test & Go
฿16,300 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- Плавательный бассейн
Курортный отель Boat Lagoon расположен на территории первой первоклассной пристани для яхт Пхукета, лодочной лагуны Пхукета, которая представляет собой стильную жилую деревню. Курорт расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Все 134 номера со вкусом обставлены в морской тематике. Удобства на территории курорта - это большой бассейн и теннисный корт с прилегающей площадкой для бега трусцой. Курорт также предлагает долгосрочное проживание в полностью меблированных одно- и двухкомнатных пентхаусах.
На территории курортного поселка Марина находится широкий выбор ресторанов от известных марок кофе, специализированных ресторанов и ресторанов местной тайской кухни. Супермаркет международного стандарта, Villa Market, полноценный банк, спа-салоны, бутики и первая ледовая арена Пхукета - все это часть многих объектов, расположенных в деревне. Boat Lagoon Resort также предлагает широкий выбор возможностей для проведения мероприятий MICE, в нем размещается один из самых больших шатров с кондиционерами на Пхукете. «Набережная лагуны», расположенная на первом этаже зоны пристани для яхт, состоит из множества ресторанов, из которых открывается вид на красивую пристань для яхт с пришвартованными яхтами и прогулочными судами.
Счет
4.5/5
Отлично
На основе 7 отзывы
Если бы вы были гостем в Лодка Лагуна Резорт
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5.0 Premier Lagoon Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Friendly staff
- Great food
- Very clean
The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty
3.4 Premier Lagoon Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Near to my own Condo @ Supalai Lagoon
- The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes
Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied
4.4 Deluxe Resort Wing
Положительные Отрицательные
- WIFI sometimes bad, maybe because of my room
Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again!
4.7 Deluxe Resort Wing
Положительные
Отрицательные
- Уборка была феноменальной.
- На кухне уже несколько дней нет папайи.
Мне очень понравилось здесь пребывание, и у меня не было проблем с обслуживанием или удобствами. Идеально по цене!
4.8 Premier Lagoon Suite
Положительные
- Персонал был очень дружелюбным и услужливым
- Рядом много ресторанов и супермаркетов
- Прекрасный вид для этого времени года, когда пляжи слишком плохие для купания.
Мне очень понравилось здесь останавливаться. В первую ночь я заказал доставку еды Panda. Как только у меня был отрицательный результат ПЦР №1, отель принес мне все, что мне нужно, чтобы быть самодостаточным на кухне. Ежедневно сервируется завтрак. Для моего одиночного транспорта был предоставлен большой фургон. Используются хорошие протоколы covid. Персонал был очень любезным на протяжении всех 2 недель.
4.7 Deluxe Resort Wing
Положительные
Отрицательные
- Несколько мест, где можно поесть и выпить.
- Кофейня и ресторан.
- Бесплатный американский завтрак в номере.
- Бассейн был закрыт правительством.
Пребывание было приятным, с множеством ресторанов. Со спа-салоном и рынком на территории отеля, а также транспортным сообщением от отеля.
4.8 Deluxe Resort Wing
Положительные
Отрицательные
- Очень внимательный персонал
Хороший отель, удобно расположенный. Хороший персонал. Еда отличная в отеле и рядом с ресторанами. Удобные кровати.
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