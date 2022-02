Лодка Лагуна Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe 35 m²

Балкон

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Grand Deluxe 45 m²

Балкон

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Lagoon Suite 72 m²

Балкон

Ванна

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

Family Suite 2 Bedrooms 86 m²

Балкон

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Гостинная

Плавательный бассейн

Курортный отель Boat Lagoon расположен на территории первой первоклассной пристани для яхт Пхукета, лодочной лагуны Пхукета, которая представляет собой стильную жилую деревню. Курорт расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Все 134 номера со вкусом обставлены в морской тематике. Удобства на территории курорта - это большой бассейн и теннисный корт с прилегающей площадкой для бега трусцой. Курорт также предлагает долгосрочное проживание в полностью меблированных одно- и двухкомнатных пентхаусах. На территории курортного поселка Марина находится широкий выбор ресторанов от известных марок кофе, специализированных ресторанов и ресторанов местной тайской кухни. Супермаркет международного стандарта, Villa Market, полноценный банк, спа-салоны, бутики и первая ледовая арена Пхукета - все это часть многих объектов, расположенных в деревне. Boat Lagoon Resort также предлагает широкий выбор возможностей для проведения мероприятий MICE, в нем размещается один из самых больших шатров с кондиционерами на Пхукете. «Набережная лагуны», расположенная на первом этаже зоны пристани для яхт, состоит из множества ресторанов, из которых открывается вид на красивую пристань для яхт с пришвартованными яхтами и прогулочными судами.

Счет 4.5 /5 Отлично На основе 7 отзывы Рейтинг 5 Отлично 1 Очень хороший 1 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Лодка Лагуна Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Лодка Лагуна Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇨🇭 Hans Peter Adolf Fluder Прибыл 20/10/2021 5.0 Premier Lagoon Deluxe Положительные Friendly staff

Great food

Very clean Отрицательные Nil The Manager and the staff really care about the welfare of their guests. The Thai food is very authentic and tasty 🇩🇪 Klaus Kraft Прибыл 04/10/2021 3.4 Premier Lagoon Deluxe Положительные Near to my own Condo @ Supalai Lagoon Отрицательные The Wifi was a nightmare, on and off every 10-15 minutes Free Transfer, Reception friendly helpful, Housekeeping ok, Food average, Location 5* = I am satisfied 🇩🇪 Guenter Grosse Прибыл 08/10/2021 4.4 Deluxe Resort Wing Положительные Very helpful staffs Отрицательные WIFI sometimes bad, maybe because of my room Have a great time here! Great view to the boats and the hills of Phuket! Great service from the staffs! Will come again! 🇺🇸 Kelsey McCall Прибыл 24/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Положительные Уборка была феноменальной. Отрицательные На кухне уже несколько дней нет папайи. Мне очень понравилось здесь пребывание, и у меня не было проблем с обслуживанием или удобствами. Идеально по цене! 🇦🇺 Genevieve Chase Прибыл 17/07/2021 4.8 Premier Lagoon Suite Положительные Персонал был очень дружелюбным и услужливым

Рядом много ресторанов и супермаркетов

Прекрасный вид для этого времени года, когда пляжи слишком плохие для купания. Мне очень понравилось здесь останавливаться. В первую ночь я заказал доставку еды Panda. Как только у меня был отрицательный результат ПЦР №1, отель принес мне все, что мне нужно, чтобы быть самодостаточным на кухне. Ежедневно сервируется завтрак. Для моего одиночного транспорта был предоставлен большой фургон. Используются хорошие протоколы covid. Персонал был очень любезным на протяжении всех 2 недель. 🇺🇸 Charles Edward Lewis Прибыл 25/07/2021 4.7 Deluxe Resort Wing Положительные Несколько мест, где можно поесть и выпить.

Кофейня и ресторан.

Бесплатный американский завтрак в номере. Отрицательные Бассейн был закрыт правительством. Пребывание было приятным, с множеством ресторанов. Со спа-салоном и рынком на территории отеля, а также транспортным сообщением от отеля. 🇺🇸 John O'Shaughnessy Прибыл 23/07/2021 4.8 Deluxe Resort Wing Положительные Очень внимательный персонал Отрицательные Никто Хороший отель, удобно расположенный. Хороший персонал. Еда отличная в отеле и рядом с ресторанами. Удобные кровати.