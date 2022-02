Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与阿玛塔拉健康度假村以优先方式,以及阿玛塔拉健康度假村从你会直接收取货款。

Hotel Refund Policy Cancellation/amendments received within 14 days prior arrival will be automatically charged 100% of total booking amount.

对于想要领略普吉岛风光的旅行者来说,阿玛塔拉健康度假村(SHA Plus 认证)是最佳选择。距市中心仅 12 公里,45 分钟即可到达机场。对于观光选择和当地景点,无需远观,因为该物业靠近莲花专业水疗中心、普吉岛水族馆、攀瓦角。 在阿玛塔拉健康度假村(SHA Plus 认证),我们竭尽全力让客人感到舒适。为此,酒店提供最好的服务和设施。入住这家美妙的酒店时,客人可以享受 05:30 AM 至 11:30 PM 的客房服务、所有客房内的免费 Wi-Fi、24 小时前台、公共区域的 Wi-Fi、代客泊车服务。 Amatara Wellness Resort(SHA Plus 认证)的住宿经过精心布置,以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内,客人可以找到独立的客厅、液晶电视/等离子屏幕、互联网接入(无线)、私人游泳池、互联网接入(免费)。酒店提供一流的设施,包括私人海滩、健身中心、桑拿浴室、室外游泳池、水疗中心,让您在城市度过充满活力的一天后放松身心。无论您的旅行目的是什么,阿玛塔拉健康度假村都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。 在阿玛塔拉,我们准备好迎接您的健康归来。 我们的度假村大家庭重新认识人与人之间的联系、适应能力以及我们对您幸福的承诺。 我们位于普吉岛南端的僻静位置,可俯瞰安达曼海碧绿的海水,继续为体验休闲和健康——放松身心以及您自己的个人发现之旅提供理想的环境。入住普吉岛一些最宽敞的套房,以及 35 间私人泳池别墅和 17 间私人泳池凉亭——所有都享有海景——我们的度假村提供隐私和空间,被大自然所拥抱,同时享受各种休闲体验。

分数 5.0 /5 优秀的 基于 1 审查 评分 1 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 🇨🇭 Schwendimann 到达 26/09/2021 5.0 Pool Pavilion 正数 Service, pool, food, information, organization 负面的 Nothing We had a perfect stay at Amatara. From the breakfast to the organisations of the transfers, everything was perfect. The staff was very motivated and really good informed!