Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
预约请求，把你放在直接联系与普吉岛海滩度假村机场以优先方式，以及普吉岛海滩度假村机场从你会直接收取货款。
普吉岛班达拉海滩度假村位于普吉岛的攀瓦角地区，是娱乐和放松的理想场所。这家四星级酒店距市中心仅 19.9 公里，距机场 43.9 公里，每年都吸引着众多旅客。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。班达拉普吉岛海滩度假村酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店的康乐设施，包括健身中心、室外游泳池、水疗中心、按摩、蒸汽浴室，专为逃离和放松而设计。当您在普吉岛寻找舒适便利的住宿时，让班达拉普吉岛海滩度假村成为您的家外之家。
如果您是普吉岛海滩度假村机场
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛海滩度假村机场查看所有评论
4.3 Superior (Room Only)
正数
负面的
- Location, location location. An amazing place with an incredible beach with swimming and restaurants. Peaceful. Relaxed
I am familiar with Ao Yon and Cape Panwa. I recommend this experience to everyone wanting to get out of their country and get to the beach, eat nice Thai food, experience Thai hospitality. Its an amazing success that Phuket has done the Sandbox. While alll other countries in Asia make you lock into a room for 14 days, Thailand has figured out how to open up and allow for some sense of normalcy as a tourist. Big success. Everyone should come. Restaurants and bars will be open soon.
4.8 Deluxe with Balcony (Room Only)
正数
我们对我们的沙盒体验非常满意。由于游客减少和海滩干净，这是在普吉岛度过的美好时光。我们租了一辆车，所以当地的景点和食物都很方便。即使我们的出境航班被取消，我也能够以低于原定航班的价格租一辆车，并以最少的麻烦开车到我们的最终目的地。强烈推荐！
4.3 Superior (Room Only)
正数 负面的
工作人员总体上是酒店最好的地方。
只有一次不好的经历。当他们忘记我的订单时，餐厅工作人员正在打电话和交谈。我等着，他们一直看着我，直到我最后离开。
景色令人惊叹，空旷的海滩就在那里。游泳池很棒。我知道没有足够的客人来维持泳池酒吧的运行，这有点令人失望。
想看看更好一点的健身区。房间每天都打扫，总的来说这个地方很干净，但有一些污渍可以解决。
这个地方的成本是一个惊人的价值。你不会出错。