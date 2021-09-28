工作人员非常乐于助人和细心

与附近类似食物相比，餐厅的食物成本

工作人员总体上是酒店最好的地方。

只有一次不好的经历。当他们忘记我的订单时，餐厅工作人员正在打电话和交谈。我等着，他们一直看着我，直到我最后离开。

景色令人惊叹，空旷的海滩就在那里。游泳池很棒。我知道没有足够的客人来维持泳池酒吧的运行，这有点令人失望。

想看看更好一点的健身区。房间每天都打扫，总的来说这个地方很干净，但有一些污渍可以解决。

这个地方的成本是一个惊人的价值。你不会出错。