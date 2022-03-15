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攀瓦精品海滨 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
通过
432条评论进行评分
更新于 March 15, 2022
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攀瓦精品海滩度假村位于迷人的攀瓦角地区，在普吉岛的海滩、浪漫、观光中心享有制高点。这家四星级酒店距市中心仅 8 公里，距机场 40 公里，每年都吸引着众多旅客。对于那些想要冒险的人来说，Ton Aow Yon 瀑布、Ao Yon 海滩、Khao-Khad 观景塔只是游客可以选择的一些景点。

攀瓦精品海滩度假村酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁、出租车服务、24 小时保安、邮政服务等现场设施。

此外，所有客房均配备各种舒适设施。许多客房甚至提供液晶电视/等离子电视、免费速溶咖啡、免费茶水、更衣室、免费迎宾饮品，以取悦最挑剔的客人。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。凭借理想的位置和相匹配的设施，攀瓦精品海滩度假村在许多方面都堪称完美。

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地址/地图

5, 3 ถนนอ่าวยนต์เขาขาด Wichit, Muang, Phuket 83000

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