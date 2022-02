Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation/amendments received within 14 days prior arrival will be automatically charged 100% of total booking amount.

Voor reizigers die willen genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van Phuket, is Amatara Wellness Resort (SHA Plus Certified) de perfecte keuze. Het stadscentrum ligt op slechts 12 km afstand en de luchthaven kan binnen 45 minuten worden bereikt. 'Sightseeing' opties en lokale attracties hoeft men niet ver te zoeken, aangezien de accommodatie in de buurt van Lotus Professional Spa, Phuket Aquarium, Panwa Kaap ligt. Bij Amatara Wellness Resort (SHA Plus Certified) wordt er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt de accommodatie de beste diensten en voorzieningen. Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfaciliteiten als roomservice van 05:30 tot 23:30 uur, gratis wifi in alle kamers, 24-uursreceptie, wifi in openbare ruimtes, parkeerservice. De accommodaties van Amatara Wellness Resort (SHA Plus Certified) zijn zorgvuldig ingericht om het hoogste niveau van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn aparte woonkamer, plasma tv, internet (draadloos), privé zwembad, draadloos internet (gratis) aanwezig. De accommodatie biedt fantastische faciliteiten, inclusief privéstrand, fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten), bubbelbad, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Wat de reden van uw bezoek ook is, Amatara Wellness Resort is een uitstekende keuze voor uw verblijf in Phuket. BIJ AMATARA STAAN WIJ KLAAR OM U TERUG TE VERWELKOMEN MET WELLNESS. Onze resortfamilie komt naar voren met een hernieuwde waardering voor menselijke verbinding, veerkracht en onze toewijding aan uw welzijn. Onze afgelegen locatie op het zuidelijke puntje van Phuket, met uitzicht op de turquoise wateren van de Andamanse Zee, blijft een ideale setting voor het ervaren van vrije tijd en wellness - ontspanning samen met uw eigen reis van persoonlijke ontdekking. Kies uit een breed scala aan Retreat-ervaringen tijdens een verblijf in enkele van de meest ruime suites van Phuket, samen met 35 privézwembadvilla's en 17 privézwembadpaviljoens - allemaal met uitzicht op zee - ons resort biedt privacy en ruimte, omringd door de natuur.

