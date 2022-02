Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation/amendments received within 14 days prior arrival will be automatically charged 100% of total booking amount.

プーケットの景色と音を楽しみたい旅行者には、アマタラウェルネスリゾート(SHAプラス認定)が最適です。市内中心部までわずか12kmで、空港まで45分以内でアクセスできます。観光オプションや地元のアトラクションについては、ロータスプロフェッショナルスパ、プーケット水族館、パンワケープに近接しているため、遠くを見る必要はありません。 アマタラウェルネスリゾート(SHAプラス認定)では、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、宿泊施設は最高のサービスと設備を提供しています。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは午前5時30分から午後11時30分までのルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fi、バレーパーキングを楽しむことができます。 アマタラウェルネスリゾート(SHAプラス認定)の宿泊施設は、最高の快適さと便利さを備えて慎重に任命されています。一部の客室には、独立したリビングルーム、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス-ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス-ワイヤレス(無料)があります。プロパティは、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパなどの素晴らしい施設を提供し、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。訪問の目的が何であれ、アマタラウェルネスリゾートはプーケットでの滞在に最適です。 アマタラでは、皆様のご来店を心よりお待ちしております。 私たちのリゾートファミリーは、人間のつながり、回復力、そしてあなたの幸福への私たちのコミットメントに対する新たな感謝をもって現れます。 アンダマン海のターコイズブルーの海を見下ろすプーケットの南端にある私たちの人里離れた場所は、レジャーとウェルネスを体験するための理想的な環境を提供し続けています。プーケットで最も広々としたスイートのいくつかに滞在しながら、さまざまなリトリート体験からお選びください。35のプライベートプールヴィラと17のプライベートプールパビリオンがあり、すべて海の景色を眺めることができます。当リゾートは、自然に囲まれたプライバシーと空間を提供します。

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい アマタラウェルネスリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アマタラウェルネスリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇨🇭 Schwendimann に到着しました 26/09/2021 5.0 Pool Pavilion ポジティブ Service, pool, food, information, organization ネガ Nothing We had a perfect stay at Amatara. From the breakfast to the organisations of the transfers, everything was perfect. The staff was very motivated and really good informed!