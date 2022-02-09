PHUKET TEST & GO

我的海滩度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
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683条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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房间数

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特别优惠单击请求查看
最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
尊享泳池使用权 38
฿28,100 - 7 Day Sandbox
฿22,200 - 5 Day Test & Go
฿6,650 - 1st Day Test & Go
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特征

  • 阳台
  • 阳台（完全访问）
  • 咖啡机
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 未婚夫妇
  • 户外设施
  • 游泳池
  • 素食餐
  • 工作空间
最大值 2 Adults
豪华池景房 38
฿19,200 - 5 Day Test & Go
฿6,350 - 1st Day Test & Go
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BOOKMARK

特征

  • 阳台
  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
  • 咖啡机
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 游泳池
  • 素食餐
  • 工作空间
特别优惠单击请求查看
最大值 2 Adults
尊贵海景一室公寓 48
฿34,900 - 7 Day Sandbox
฿27,700 - 5 Day Test & Go
฿7,650 - 1st Day Test & Go
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特征

  • 阳台
  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
  • 咖啡机
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 未婚夫妇
  • 户外设施
  • 游泳池
  • 素食餐
  • 工作空间
特别优惠单击请求查看
最大值 2 Adults
尊贵海景 48
฿25,900 - 7 Day Sandbox
฿23,700 - 5 Day Test & Go
฿6,950 - 1st Day Test & Go
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特征

  • 阳台
  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
  • 咖啡机
  • 连接房间
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 未婚夫妇
  • 户外设施
  • 游泳池
  • 素食餐
  • 工作空间

Escape to My Beach Resort Phuket 是一家 5 星级 SHA+ (Plus) 度假村，坐落在攀瓦角的私人海滩上。普吉岛我的海滩度假村坐落在宁静幽静的海湾，可欣赏全景和令人眼花缭乱的日落，从 2019 年至 2021 年连续三年获得米其林指南的认可，最近还荣获 Tripadvisor 2021 年旅行者之选。

度假村的客房位于缓坡的山坡上，82 间客房中的每一间都拥有自己的特权，从壮观的海景到游泳池通道和郁郁葱葱的山区隐私。在我的海滩度假村 (My Beach Resort) 可饱览安达曼海 (Andaman Sea) 的美景，是一种感官享受。品尝泰国南部美食的独特风味，菜肴采用当地采购的新鲜食材烹制而成，充满泰语或“南”的味道和香气。在 My Bar 和 My Lounge，一边喝着清凉的饮料，一边欣赏日落时分的壮丽海景。

My Beach Resort 宁静、隐蔽的位置是一个特殊的地方，避开了人群，距离普吉镇和岛上的主要购物区仅 15 分钟路程。普吉国际机场距离度假村约 45 分钟车程。

无论您是计划完整的 14 晚普吉岛之旅还是较短的假期，我们都有套餐让您的住宿更加难忘。

便利设施/功能

  • 整个度假村的免费无线网络连接
  • Two infinity-edge swimming pools
  • 可欣赏海洋全景的健身房
  • 三间餐厅和酒吧
  • In-Room Dining
  • 停车处
  • 机场接送（额外收费）
  • 洗衣和干洗服务（额外收费）
  • 货币兑换
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地址/地图

105 Soi Ao-Yon Khaokhad, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

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