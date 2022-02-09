我的海滩度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Escape to My Beach Resort Phuket 是一家 5 星级 SHA+ (Plus) 度假村，坐落在攀瓦角的私人海滩上。普吉岛我的海滩度假村坐落在宁静幽静的海湾，可欣赏全景和令人眼花缭乱的日落，从 2019 年至 2021 年连续三年获得米其林指南的认可，最近还荣获 Tripadvisor 2021 年旅行者之选。

度假村的客房位于缓坡的山坡上，82 间客房中的每一间都拥有自己的特权，从壮观的海景到游泳池通道和郁郁葱葱的山区隐私。在我的海滩度假村 (My Beach Resort) 可饱览安达曼海 (Andaman Sea) 的美景，是一种感官享受。品尝泰国南部美食的独特风味，菜肴采用当地采购的新鲜食材烹制而成，充满泰语或“南”的味道和香气。在 My Bar 和 My Lounge，一边喝着清凉的饮料，一边欣赏日落时分的壮丽海景。

My Beach Resort 宁静、隐蔽的位置是一个特殊的地方，避开了人群，距离普吉镇和岛上的主要购物区仅 15 分钟路程。普吉国际机场距离度假村约 45 分钟车程。

无论您是计划完整的 14 晚普吉岛之旅还是较短的假期，我们都有套餐让您的住宿更加难忘。