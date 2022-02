我的海滩度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 这家酒店最近收到40预订请求。 赶快!

预约请求,把你放在直接联系与我的海滩度假村以优先方式,以及我的海滩度假村从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 尊享泳池使用权 38 m² ฿28,100 - 7 Day Sandbox ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,650 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK

最大值 2 Adults 豪华池景房 38 m² ฿19,200 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK

特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults 尊贵海景一室公寓 48 m² ฿34,900 - 7 Day Sandbox ฿27,700 - 5 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK

特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults 尊贵海景 48 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿23,700 - 5 Day Test & Go ฿6,950 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK

Escape to My Beach Resort Phuket 是一家 5 星级 SHA+ (Plus) 度假村,坐落在攀瓦角的私人海滩上。普吉岛我的海滩度假村坐落在宁静幽静的海湾,可欣赏全景和令人眼花缭乱的日落,从 2019 年至 2021 年连续三年获得米其林指南的认可,最近还荣获 Tripadvisor 2021 年旅行者之选。 度假村的客房位于缓坡的山坡上,82 间客房中的每一间都拥有自己的特权,从壮观的海景到游泳池通道和郁郁葱葱的山区隐私。在我的海滩度假村 (My Beach Resort) 可饱览安达曼海 (Andaman Sea) 的美景,是一种感官享受。品尝泰国南部美食的独特风味,菜肴采用当地采购的新鲜食材烹制而成,充满泰语或“南”的味道和香气。在 My Bar 和 My Lounge,一边喝着清凉的饮料,一边欣赏日落时分的壮丽海景。 My Beach Resort 宁静、隐蔽的位置是一个特殊的地方,避开了人群,距离普吉镇和岛上的主要购物区仅 15 分钟路程。普吉国际机场距离度假村约 45 分钟车程。 无论您是计划完整的 14 晚普吉岛之旅还是较短的假期,我们都有套餐让您的住宿更加难忘。

便利设施/功能 整个度假村的免费无线网络连接

Two infinity-edge swimming pools

可欣赏海洋全景的健身房

三间餐厅和酒吧

In-Room Dining

停车处

机场接送(额外收费)

洗衣和干洗服务(额外收费)

货币兑换

