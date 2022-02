Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Centre de bien-être Amatara de manière prioritaire, et Centre de bien-être Amatara percevra directement le paiement de votre part.

Cancellation/amendments received within 14 days prior arrival will be automatically charged 100% of total booking amount.

Pour les voyageurs qui souhaitent profiter des images et des sons de Phuket, l'Amatara Wellness Resort (certifié SHA Plus) est le choix parfait. Le centre-ville est à seulement 12 km et l'aéroport est accessible en 45 minutes. Pour les visites et les sorties, il n'est pas besoin de regarder très loin puisque l'établissement est proche de Lotus Professional Spa, Phuket Aquarium, Panwa Cape. À l'Amatara Wellness Resort (certifié SHA Plus), tous les efforts sont faits pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, la propriété offre les meilleurs services et équipements. Lors de séjour dans ce magnifique établissement, les clients peuvent profiter de service en chambre de 05:30 à 23:30, WiFi gratuit dans toutes les chambres, réception 24h/24, WiFi dans les espaces communs, service de voiturier. Les hébergements de l'Amatara Wellness Resort (certifié SHA Plus) ont été soigneusement aménagés pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Dans certaines chambres, les clients peuvent trouver un salon séparé, une télévision LCD/plasma, un accès internet - sans fil, une piscine privée, un accès internet - sans fil (gratuit). L'établissement propose des équipements fantastiques, comprenant entre autres plage privée, centre de fitness, sauna, piscine extérieure, spa, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. Quel que soit le but de votre visite, Amatara Wellness Resort est un excellent choix pour votre séjour à Phuket. CHEZ AMATARA, NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR AVEC BIEN-ÊTRE. Notre famille de villégiature émerge avec une appréciation renouvelée de la connexion humaine, de la résilience et de notre engagement envers votre bien-être.

Notre emplacement isolé à la pointe sud de Phuket, surplombant les eaux turquoises de la mer d'Andaman, continue d'offrir un cadre idéal pour profiter des loisirs et du bien-être, de la détente ainsi que de votre propre voyage de découverte personnelle. Choisissez parmi une large gamme d'expériences de retraite tout en séjournant dans certaines des suites les plus spacieuses de Phuket, ainsi que 35 villas avec piscine privée et 17 pavillons avec piscine privée, toutes avec vue sur la mer, notre complexe offre intimité et espace, entourés par la nature.