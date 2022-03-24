PHUKET TEST & GO

Отель Royal Phuket City - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.5
оценка с
1307
Обновление March 24, 2022
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Номера

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Этот бизнес-отель в центре города находится в самом центре Пхукета, в нескольких минутах ходьбы от торговых центров и остановок общественного транспорта. Отель Royal Phuket City расположен очень близко к автобусной станции, что делает поездки в международный аэропорт Пхукета и обратно очень удобными и недорогими. Это делает отель Royal Phuket City идеальной базой для тех, кто едет на другие острова или провинции на юге Таиланда и обратно. Несколько торговых центров, ночных рынков, а также хороший выбор местных ресторанов находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля. Номера чистые, удобные и оснащены всеми современными удобствами. Для деловых путешественников отель Royal Phuket City предлагает высокоскоростной Wi-Fi в номерах, а также в местах общего пользования. Забронируйте номер в Royal Phuket City Hotel при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.

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Адрес / Карта

154 Phang-Nga Road Munag, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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