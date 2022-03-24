ロイヤルプーケットシティホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

この市内中心部のビジネスホテルはプーケットの中心部にあり、ショッピングモールや公共交通機関まで徒歩圏内です。ロイヤルプーケットシティホテルはバス停のすぐ近くにあり、プーケット国際空港への往復はとても便利で安価です。これにより、ロイヤルプーケットシティホテルは、タイ南部の他の島や地方との間を行き来する人々にとって理想的な拠点となっています。ホテルから徒歩圏内には、いくつかのショッピングモール、ナイトマーケット、厳選された地元のレストランがあります。客室は清潔で快適で、モダンな便利さが備わっています。ビジネス旅行者向けに、ロイヤルプーケットシティホテルは、客室と共用エリアで高速Wi-Fiインターネットアクセスを提供しています。安全なオンライン予約フォームから、ロイヤルプーケットシティホテルの客室を今すぐ予約してください。最初のステップは、提供されたスペースに旅行日を入力して送信することです。