Какой гранд-курорт на Пхукете - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Mida Grande Phuket расположен на пляже Сурин, в 1,1 км от пляжа Ананас.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. Среди различных удобств этого отеля - бар, общий лаундж и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

В номерах отеля есть гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с феном и биде. В номерах курортного отеля Mida Grande Phuket есть кондиционер и шкаф.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

В курортном отеле Mida Grande Phuket есть терраса.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как торговый центр Plaza Surin, храм Банг Тао и пляжный клуб Catch. Расстояние от курортного отеля Mida Grande Phuket до международного аэропорта Пхукета составляет 15 км.