PHUKET TEST & GO

Какой гранд-курорт на Пхукете - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7
оценка с
9
Обновление February 9, 2022
Mida Grande Resort Phuket - Image 0
Mida Grande Resort Phuket - Image 1
Mida Grande Resort Phuket - Image 2
Mida Grande Resort Phuket - Image 3
Mida Grande Resort Phuket - Image 4
Mida Grande Resort Phuket - Image 5
+20 фотографии
฿14,000 ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель Mida Grande Phuket расположен на пляже Сурин, в 1,1 км от пляжа Ананас.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. Среди различных удобств этого отеля - бар, общий лаундж и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

В номерах отеля есть гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с феном и биде. В номерах курортного отеля Mida Grande Phuket есть кондиционер и шкаф.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

В курортном отеле Mida Grande Phuket есть терраса.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как торговый центр Plaza Surin, храм Банг Тао и пляжный клуб Catch. Расстояние от курортного отеля Mida Grande Phuket до международного аэропорта Пхукета составляет 15 км.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Какой гранд-курорт на Пхукете , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Какой гранд-курорт на Пхукете
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

179/450 Had Surin Soi 4, Moo, Surin, Phuket, Thailand, 83110

Отели-партнеры

Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Twinpalms Phuket
8.9
рейтинг с
520 отзывы
Из ฿-1
Сурин Пхукет
8.7
рейтинг с
519 отзывы
Из ฿-1
Аринара Бангтао Бич Резорт
8.1
рейтинг с
368 отзывы
Из ฿-1
Пляж Санвинг Бангтао
8.4
рейтинг с
841 отзывы
Из ฿-1
Апартаменты Casuarina Shores
9
рейтинг с
62 отзывы
Из ฿-1
Отель Coco Phuket Beach
7.9
рейтинг с
46 отзывы
Из ฿-1
Diamond Resort Пхукет
8.6
рейтинг с
226 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU