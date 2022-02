รีสอร์ทสุดเก๋ในภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Mida Grande Resort Phuket ตั้งอยู่ในย่านหาดสุรินทร์ ห่างจากหาดสับปะรด 1.1 กม. สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของที่พักแห่งนี้ ได้แก่ บาร์ เลานจ์ส่วนกลาง และสวน ที่พักมีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชม. บริการรถรับส่ง รูมเซอร์วิสและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี ยูนิตที่โรงแรมมีพื้นที่นั่งเล่น โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องรายการดาวเทียมและห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องเป่าผมและโถชำระล้าง ห้องพักที่ Mida Grande Resort Phuket มีเครื่องปรับอากาศและตู้เสื้อผ้า ผู้เข้าพักที่ที่พักสามารถอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเช้า ไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต มีลานระเบียง สถานที่น่าสนใจยอดนิยมใกล้กับโรงแรม ได้แก่ เดอะพลาซ่าสุรินทร์ วัดบางเทา และแคชบีชคลับ สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก Mida Grande Resort Phuket เป็นระยะทาง 15 กม.

