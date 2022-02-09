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プーケットのなんとグランデリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7

9レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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部屋

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パイナップルビーチから1.1kmのスリンビーチに位置するミダグランデリゾートプーケットは、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。このプロパティのさまざまな施設の中には、バー、共有ラウンジ、庭園があります。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、無料Wi-Fiが備わっています。

ホテルのユニットには、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、専用バスルームが備わっています。ミダグランデリゾートプーケットの客室には、エアコン、ワードローブが備わっています。

滞在中はビュッフェ式朝食を楽しめます。

ミダグランデリゾートプーケットにはテラスがあります。

ホテルの近くの人気の観光スポットには、プラザスリン、バンタオ寺院、キャッチビーチクラブがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ミダグランデリゾートプーケットから15kmです。

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住所/地図

179/450 Had Surin Soi 4, Moo, Surin, Phuket, Thailand, 83110

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