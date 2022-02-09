プーケットのなんとグランデリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
パイナップルビーチから1.1kmのスリンビーチに位置するミダグランデリゾートプーケットは、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。このプロパティのさまざまな施設の中には、バー、共有ラウンジ、庭園があります。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、無料Wi-Fiが備わっています。
ホテルのユニットには、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、専用バスルームが備わっています。ミダグランデリゾートプーケットの客室には、エアコン、ワードローブが備わっています。
滞在中はビュッフェ式朝食を楽しめます。
ミダグランデリゾートプーケットにはテラスがあります。
ホテルの近くの人気の観光スポットには、プラザスリン、バンタオ寺院、キャッチビーチクラブがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ミダグランデリゾートプーケットから15kmです。